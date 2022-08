Entornointeligente.com /

Pacheco diz que maturidade política e força das instituições prevalecerão sobre eventuais 'arroubos' antidemocráticos Presidente do Senado e do Congresso falou com a imprensa ao sair de reunião com o novo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Por Sara Resende e Mateus Rodrigues, TV Globo e g1 — Brasília

22/08/2022 17h12 Atualizado 22/08/2022

1 de 1 O presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), falou com a imprensa após reunião com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes — Foto: Reprodução/ TV Globo O presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), falou com a imprensa após reunião com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes — Foto: Reprodução/ TV Globo

O presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta segunda-feira (22) que a maturidade política da sociedade brasileira e a força das instituições vão prevalecer sobre eventuais arroubos antidemocráticos nas eleições.

Pacheco falou com a imprensa após sair de reunião com o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes.

Ele foi questionado se as instituições analisam um eventual cenário de anormalidade nas eleições.

«Realmente, a perspectiva que nós temos verdade é que a maturidade política, a força das instituições, a força da nossa democracia prevalecerão sobre qualquer tipo de arroubo de retrocesso democrático», disse Pacheco.

Pacheco ressaltou que tem plena confiança nas eleições e no processo de votação adotado no país.

«Tenho plena confiança na lisura do processo, confiança nas urnas eletrônicas, no sistema de votação. Confiança de que os eleitores exercerão de maneira democrática a sua vontade no dia 2 de outubro e que o resultado das urnas, seja qual, for será absolutamente respeitado por todos – inclusive pelos partidos e pelos candidatos», disse.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

