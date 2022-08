Pablo Repetto, Luis Suárez y el posible equipo para jugar contra Atlético Goianiense

Entornointeligente.com /

«Hablamos con Luis (Suárez) el tema de los minutos, porque él se conoce y nosotros lo queremos tener lo más rápido posible, esa es la verdad. No podemos obviar el parate importante que tuvo, con la inactividad y tener una competencia exigente también. Eso lo hablamos, estaba planificado el cambio con Rentistas, el del primer partido teníamos una idea pero no exactamente. No hemos hablado, vamos a esperar que pase hoy (por el domingo), mañana que tenemos el viaje, hablaremos sobre el final del día (por el lunes) a ver qué es lo mejor para todos. Esto es primero Nacional y después venimos todos nosotros» dijo Pablo Repetto en el Polideportivo , de Canal 12 .

«Tengo que pensar. Por eso quiero que pase hoy, que pase mañana y analizar todo. A partir de eso quiero tomar la mejor decisión», agregó el entrenador de los tricolores. Sobre la posibilidad de que jueguen juntos Franco Fagúndez , Emmanuel Gigliotti y Luis Suárez , el DT afirmó que «esa es más factible, pero no de arranque. De arranque no veo jugando así».

Sobre el buen rendimiento del colombiano Alex Castro contra Rentistas, Repetto dijo que «no sé si fue lo mejor. Muchos se olvidan, pero en el comienzo arrancó muy bien. Cuando comenzó tuvo partidos muy buenos, recuerdo el gol a Wanderers y un partido muy bueno. Entre medio sí es verdad, después de esos cuatro o cinco partidos, que tuvo una lesión, perdió confianza y hoy on este partido la confianza va a estar mucho mejor, la parte anímica más arriba, nos da tranquilidad».

Respecto a Brian Ocampo , el DT manifestó que «está bien, siempre estuvo bien. Estuvo dos meses parado, le falta tener minutos para ir logrando su nivel, pero está bien, contento, ojalá que siga en el nivel que mostró el otro día».

Repetto afirmó que «es una opción» que juegue el Pumita José Luis Rodríguez de titular en Brasil, «pero todavía no lo tengo definido. Hay dos o tres posiciones que tengo dudas» y añadió que Camilo Cándido va a jugar de lateral por la izquierda.

«En el final del partido si nosotros no tenemos la ventaja tomaremos más riesgos de lo habitual porque el empate nos deja afuera. En el comienzo del partido vamos a intentar hacer un planteamiento, que es el que hacemos siempre, porque intentamos ganar cada partido. Creo que ellos van a cambiar, no creo que con la ventaja mínima que tienen, hagan un planteamiento como el que hicieron sobre todo en el segundo tiempo, de defender muy atrás. Será un partido mucho más abierto, más parecido al que fue hasta el gol de ellos en el Parque, con un rival que se sabe defender muy bien. Trataremos de estar más atentos a esas contras y ni hablar que buscar mayores opciones de gol a las que tuvimos en el Parque también», analizó el conductor de los tricolores.

Repetto agregó que «estamos viendo si mantenemos ese 11 que teníamos en mente previo al partido del viernes o si hacemos un cambio. Ellos van a especular con el resultado que tienen a favor, no en la forma que lo hicieron acá, que defendieron muy atrás».

Nacional partirá a Goiania este lunes a la hora 13:40 en vuelo chárter, en un viaje que demorará poco más de tres horas. El plantel se hospedará en el Hotel Castros Park.

