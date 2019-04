Pablo Moyano contra Roberto Lavagna: “Apunta a flexibilizar a los trabajadores”

Entornointeligente.com / A pocos meses del cierre de listas para las próximas elecciones presidenciales , el secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano , adelantó que no apoyará una eventual candidatura del ex ministro de Economía Roberto Lavagna porque, según argumentó, ” reivindica la reforma laboral “. El gremialista se refirió a un encuentro que se realizó el pasado jueves 28 de marzo en la sede de la CATT, en el barrio porteño de Balvanera, en la que Lavagna se reunió con los principales referentes de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT). Según publicó Télam , Lavagna aprovechó la invitación de los dirigentes de la CATT para explicar sus “propuestas”, si finalmente se decide a ser candidato a presidente de la Nación. La reforma laboral que quiere el Gobierno “Lamentablemente escuchamos lo que sabíamos: reivindica la reforma laboral en (el yacimiento) Vaca Muerta y la flexibilización laboral en las líneas aerocomerciales, lo que apunta a flexibilizar a los trabajadores”, explicó Moyano en diálogo con El Destape Radio . En ese sentido,Pablo Moyano, adelantó que “muchos dirigentes no van a apoyar eso: por lo menos fue franco y dijo lo que piensa”. Entre los gremialistas que escucharon a Lavagna estuvieron Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Omar Maturano (La Fraternidad), Roberto Fernández y Mario Caligari (UTA), Omar Pérez (camioneros), Juan Pablo Brey (aeronavegantes), Roberto Coria (Guincheros), Julio Insfrán (Patrones Pluviales) y Víctor Huerta (Fempinra). “Necesitamos que el próximo gobierno, que seguramente va a ser peronista, tenga un apoyo importante de la gente”, insistió el líder sindical. En relación a la movilización de este jueves 4 de abril Moyano resaltó que “surge por la presión de las bases, sobre todo en el sector industrial. Hay que seguir confrontando con este modelo económico”. Además, resaltó que su sindicato respaldará la convocatoria a un paro general durante el mes de abril para defender la industria porque, dijo, “no se tiene que agotar con una movilización solamente sino con un plan de lucha. No tiene que ser una marcha más”. La movilización se realizará desde Plaza Miserere, en el barrio porteño de Once, hasta la Avenida 9 de Julio con el foco puesto en los despidos , según detallaron gremialistas. DR EALINK ORIGINAL: Perfil

Entornointeligente.com