Pablo Montero tiene problemas con el alcohol ¿Entrara a rehabilitación?

¿Pablo Montero buscara ayuda profesional? El actor Pablo Montero ha tenido conflictos laborales por su problema con el alcohol. Incluso ha sido despedido de proyectos por sus incumplimientos a causa del consumo del alcohol.

En su reciente papel como Protagonista que interpretaba a Vicente Fernández en la serie EL Ultimo Rey , fue despedido ya que no asistió a la grabación del último capítulo de la serie. Por lo cual el Productor Juan Osorio tuvo que utilizar un doble para culminar con este proyecto así como también declaro públicamente que no volvería a trabajar con el actor y le solicito que buscara ayuda profesional con su problema del abuso de alcohol.

El artista ahora rechaza la idea de buscar ayuda profesional debido a que asegura que puede controlarse. «No, no iré a rehabilitación» .

«Como dijo Juan Osorio , esto no es de eso, esto es de ya fuerza de voluntad , porque obviamente toda la serie estuve bien aplicado, ¿no? Y se ve en las imágenes, en la cara y en el físico, en la actuación , y para hacer un personaje de ese tamaño tienes que estar al 100. Y bueno, pasó eso ese día», « Fue una vez, ese día . Ya no quiero recordar eso, son cosas que me pasan y que nos pasan a cualquier persona». Advirtió Montero a los medios de comunicación.

te puede interesar: Alicia Machado dice que tiene amores pendiente con Pablo Montero, todavia lo ama «le dije vamos a casarnos» Sin embargo está buscando la ayuda religiosa para estar bien, su mayor interés es dedicarse a cuidar de sus hijos y a cumplir con sus compromisos profesionales . «Me levanto, hago una oración y, obviamente, siempre le pido a Dios que no me suelte de su mano y que me dé esa fuerza para poder estar bien en mis conciertos. Y tengo que estar súper bien, porque si no descansas, no hay voz «, mencionó.

Redaccion gossipvzla con fuente peopleenespañol

