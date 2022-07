Pablo Montero en DIARIO EXTRA: «Canto gracias a Vicente Fernández»

Entornointeligente.com /

El famoso intérprete mexicano Óscar Daniel Hernández Rodríguez, conocido artísticamente como Pablo Montero, visitó este viernes las instalaciones del Grupo Extra de cara a conciertos en zonas rurales del país, para aprovechar el fin de semana largo. Regaló una entrevista a DIARIO EXTRA y «El show de Ariel», que se transmite por el Canal del Pueblo. Llegó con el bigote que usa para la teleserie de gran éxito «El último rey: El hijo del pueblo», donde interpreta a Vicente Fernández. A sus 47 años y con mucho camino recorrido, Pablo compartió algunos minutos en la siguiente entrevista.

Muchas gracias por venir a DIARIO EXTRA. Se siente mucha energía al hablar con usted. ¿Cómo esta?

– Se siente muy bien volver a Costa Rica y volvemos para dar nueva música bajo un concepto nuevo basado en «El último rey: El hijo del pueblo», que es lo que he estado haciendo hace varios meses. Traemos un espectáculo de primera, donde la gente va a disfrutar. Vamos a presentarnos estos días en San Carlos, Santa Cruz y Miramar. Esperamos que la gente baile y goce.

Se llama Óscar Daniel Hernández Rodríguez, pero ¿quién le puso Pablo Montero?

– Fue cuando hice mi primer disco y nos juntamos todas las personas. Primero le buscamos el apellido y varios nombres, de eso quedó Pablo Montero. Había que cambiarlo mi nombre, no era muy comercial para la música mexicana.

A los 47 años, ¿cómo está la voz?

– Muy bien y te comento que se puso a prueba tras practicar 40 canciones de Vicente Fernández e hice esta serie desde su primer éxito hasta su gran ultimo éxito. Yo creo que hubo una evolución muy positiva, precisamente por haber hecho esta serie.

¿Es más actor que cantante? Estudiamos que ha hecho más de 20 telenovelas y unas hasta con más de 200 capítulos, como «Fuego en la sangre»…

– Es como Pedro Infante, que actuaba y cantaba, igual Jorge Negrete, incluso el mismo Vicente Fernández. Tengo la escuela de ellos. Por azares del destino, yo cantaba en un programa de TV, me llama un productor para hacer una novela y así empieza todo. Mucho el sacrificio de superarme sin haber estudiado. Vi muchas películas de Pedro Infante.

¿Cómo fue encarnar a Vicente Fernández, meterse en su piel?

– Yo conocí a Vicente desde que era un niño. Cuando hice una psicología de personaje, que es parte de la preparación para la serie, me fue muy bien. Vicente natural y muy sencillo, con carácter fuerte, incluso muy bromista. La producción con Juan Osorio, desde que le ofrecieron el proyecto, pensó en mí. Fue una gran oportunidad que me dio igual Televisa, Univisión y Emilio Azcárraga. Fue muy difícil la interpretación. Recuerdo que me buscaron unas patillas y el bigote.

¿Se siente Vicente?

– No, para nada, pero de chiquito sí. Yo canto gracias a él y lo vi desde muy niño en mi casa y decía «quiero ser como él».

¿La familia Fernández no vio con buenos ojos la serie?

– Correcto, pero fue más con Televisa que conmigo. Ellos vendieron la serie a Caracol de Colombia y Televisa se molestó tras todo el impulso que le dio la televisora por años a Vicente, de hecho, el dueño de todas las películas de Vicente es Televisa. La molestia fue con la empresa. La serie se basa en un libro, en una biografía que es excepcional y con más de 30 millones de personas, solo entre Estados Unidos y México, ha sido todo un éxito. Tengo una gran responsabilidad de interpretar a Vicente. Hacer a un ídolo es muy peligroso, pues si no lo haces bien puede haber críticas. Yo escogí la ropa y mandé hacer 20 trajes, desde el primero que uso hasta el último.

¿Su hijo tico Daniel?

– Está en Costa Rica, nos llevamos muy bien, hace poco vine a su graduación, la verdad, muy lindo el evento y le canté a los compañeros como a sus padres en show privado. Él va mucho a México, donde yo vivo, allá en Riviera Maya, por Tulum. Lugar muy lindo, vivo con mis hijas.

PERIODISTA: Ariel Chaves González

CRÉDITOS: Foto: David Barrantes.

EMAIL: [email protected]

Sábado 23 Julio, 2022

HORA: 12:00 AM

Enviar noticia por correo electrónico

LINK ORIGINAL: Diario Extra

Entornointeligente.com