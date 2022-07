Pablo López establece marca de triunfos en MLB

Entornointeligente.com /

Pablo López estableció una marca personal, tras apuntarse su séptima victoria de la temporada, luego de trabajar siete sólidos innings en el triunfo de los Marlins de Miami 2-1 contra los Rojos de Cincinnati durante la tarde-noche del martes, en el Great American Ball Park.

López, que atraviesa por la mejor campaña de su carrera, había fijado su tope de lauros en 2020, durante la campaña acortada por la pandemia de Covid-19, tras dejar récord de 6-4.

El derecho (7-5) dominó a la difícil y productiva alineación de los Rojos, tras retirar a 21 de los últimos 22 bateadores a los que se enfrentó, mientras que sumaba 11 ponches –con los que igualó su registro individual- sin boletos.

«Fue muy divertido», comentó López después del encuentro, de acuerdo con la agencia AP. «Tenía tiempo que no me sentía tan bien. Era una de esas aperturas que realmente necesitaba. Es un buen comienzo para, a partir de allí, construir mejores actuaciones».

Cincinnati había salida airoso en nueve de sus anteriores 13 desafíos, un lapso en el que su ofensiva había promediado 5,69 anotaciones y en la víspera había apaleado a los peces 11-2.

«López mostró uno de los mejores repertorios que hemos visto en todo el año», destacó el mánager de los Rojos, David Bell. «Exhibió una buena recta, que no sabías de qué manera iba a cortar (en su trayectoria al plato). Mostró una buena sinker y un gran cambio».

El único daño que encajó López fue un cuadrangular solitario de Mike Moustakas en el inicio del quinto tramo, que en ese momento puso fin a una cadena de 12 outs seguidos, luego que el primer toletero del orden, Jonathan India, le abriera el partido con un sencillo.

«Permitir un jonrón no es lo ideal, pero si es con las bases limpias no te van a doler tanto», destacó el venezolano. «Pude pasar la página y mantenerme en la zona de strike (no otorgó pasaportes por primera vez desde el 24 de mayo)».

López admitió que trató de convencer al piloto Don Mattingly para que le dejara en el montículo por un capítulo más.

«Nunca quieres que te quiten la pelota», explicó. «Aunque esas son decisiones que están fuera de mis manos».

«Hizo un buen trabajo», concedió Mattingly. «Lo vamos a necesitar en la segunda mitad, así que lo cuidaremos. Queremos que mantenga el paso».

El tirador zuliano, de 26 años de edad, había ganado por sexta vez el 8 de julio ante los Mets de Nueva York, tras conceder una rayita limpia en cinco entradas.

Ahora, su efectividad se sitúa en 3.03, la decimotercera más baja en la Liga Nacional, mientras que lidera las Grandes Ligas con 20 inicios, cifra que también iguala su registro personal, establecido en 2021. Ya sus entradas (116.0) y su total de abanicados (118), son records en su carrera de un lustro en las Mayores.

