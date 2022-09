Pablo Lavallén y su fórmula para derrotar a Independiente del Valle en Arequipa

Entornointeligente.com /

El estratega argentino reconoció que al Melgar le faltó suerte en la definición y que se identifica con la capacidad de reacción que siempre tuvo el conjunto «rojinegro», cualidad que lo llevó a las semifinales. «El resultado fue el que fue, porque Independiente convirtió y nosotros no. Me identifico con este equipo que pese a ir abajo, siempre fuimos para adelante. Jugamos de visitante, con los centrales adelantados, puede ser arriesgado, sí, pero es la forma de jugar del equipo. Nos faltó la definición, creo que si encontrábamos el gol, lo psicológico hubiese cambiado, a pesar del segundo gol seguimos yendo y recibimos el tercer gol, allí recién el equipo se desordenó» , afirmó Lavallén en conferencia de prensa. Asimismo, el DT dijo que su escuadra buscará presionar desde el minuto inicial durante el partido de vuelta por las semifinales de la Copa Sudamericana, que se disputará el miércoles 7 de setiembre (19:30 horas), en el estadio de UNSA. «El miércoles debemos ir para adelante, presionar, tratar de hacer el gol, luego ir por el segundo, no tenemos que cambiar nada, ya que el equipo está acostumbrado para ir adelante», agregó el DT del conjunto arequipeño. Con el resultado en contra, Melgar deberá ganar en Arequipa por cuatro goles de diferencia para acceder directamente a la final de la Copa Sudamericana 2022. En caso tenga ventaja de tres tantos, ambos equipos deberán ir a los penales. Un empate, victoria o incluso una derrota por máximo de dos goles pondrá a IDV en la siguiente instancia. Más en Andina: ????????? El nadador peruano Diego Balbi consiguió meterse a las semifinales de 100 metros estilo mariposa en el Campeonato Mundial Júnior de Natación Lima 2022. https://t.co/CEgFhC6TzV pic.twitter.com/kn4XY8WREY

