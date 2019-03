“Pa’ los malos no estamos, pa’ los buenos sí” entonó Guaidó junto a la cantante española Rosana en Vargas

Entornointeligente.com / Cortesía de Edward Rodríguez/ @edwardr74 El presidente (e) de Venezuela, Juan Guaidó se paseó este 17 de marzo por las calles de Vargas, su visita conmocionó a muchos. Sin embargo, los seguidores se llevaron una verdadera sorpresa al contar con la presencia de la española Rosana Arbelo. Junto a su guitarra, Rosana entonó su popular éxito Pa ti no estoy, “no espero visita, así que no vayas, que pa’ ti no estoy”, en las calles de La Guaira, Venezuela; acompañada por Guaidó, quien a su vez respondió: “pa’ los malos no estamos, pa’ los bien sí”.

A través de su cuenta de Twitter, la española comentó que estaba en el país “ayudando donde podamos”. Vale resaltar que en enero brindó un concierto y tras la receptividad comentó: “Venezuela por recibirnos con los brazos abiertos 6 años después de nuestra última visita. Gracias por acompañarnos y colgar el cartel de entradas agotadas en medio de las dificultades que atraviesan abrir el corazón y abrazar la música como instrumento transformador”.

