P. Diddy le tuvo miedo a Alex y se disculpó por 'piropear' a JLo

¡Wao! La cantante Jennifer López sigue llamando la atención en las redes con sus declaraciones. Además de contar que confía plenamente en Alex Rodríguez, también informó que su expareja P.Diddy se disculpó con el expelotero , por haberla piropeado en una foto sexy de ella.

Hablando para el programa “The Breakfast Club”, la cantante fue cuestionada sobre la observación de Diddy, quien escribió en una foto suya ‘OMG’ con un emoji de ojitos enamorados. En ese instante Rodríguez también respondió en la foto con el comentario, diciendo al rapper: “Suerte la mía”.

” Solo para que ustedes sepan, él le escribió a Alex después de eso. Él estaba como ‘yo no quise decir eso, no tengo nada más que respeto por ustedes, estoy muy feliz por ustedes'”, contó la cantante.

Jennifer bromeó con el carácter de su futuro marido: ” No. Él no juega, es un dominicano loco, no irrespetes a ese hombre”.

