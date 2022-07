OVF: Salarios dolarizados han perdido 5,7% de poder adquisitivo

Entornointeligente.com /

El Observatorio Venezolano de Finanzas, reporta una disminución de 6% en las remuneraciones en bolívares de los trabajadores venezolanos en el periodo comprendido entre diciembre de 2021 y junio de 2022.

Al ajustar las remuneraciones en dólares con el alza de los precios medidos también en esa moneda, se aprecia que los ingresos de quienes reciben pagos en la moneda de Estados Unidos han perdido poder adquisidor equivalente a 5,7% durante 2022.

En una grafica difundida a través de Twitter detallan que, en términos de dólares estadounidenses, la remuneración promedio en junio se situó se situó en US$ 118,4, menor que la de los meses de mayo (US$ 119,5) y abril (US$ 120,3).

Asimismo, el Observatorio de Finanzas sostiene que en términos de la canasta alimentaria, la remuneración promedio apenas cubre un tercio de la misma, ello sin incluir el gasto en servicios tales como alquiler de la vivienda, electricidad, gasolina, comunicaciones y medicinas.

En el caso de los empleados del sector público la situación es todavía peor por cuanto no cuentan con mecanismos de ajustes salariales respecto a la inflación debido, entre otros elementos, a la virtual desaparición de las contrataciones colectivas.

En lo relativo a la dolarización de las transacciones, los datos indican que en junio, 45,2% de los pagos al comercio y los servicios se efectuaron en dólares y 54,8% en bolívares, sin embargo un significativo porcentaje (97%) de los comerciantes manifestó marcar sus precios en dólares.

Con información de OVF

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

