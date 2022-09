Entornointeligente.com /

CARACAS – L’incremento della spesa pubblica e l’espansione della circolazione monetaria di oltre il 15 per cento, ha accelerato la pressione sulla spirale inflazionistica e provocato una svalutazione della moneta pari al 36 per cento in agosto. Ciò, sottolinea l’»Observatorio Venezolano de Finanzas» (OVF), ha avuto riflessi negativi sul potere d’acquisto del venezuelano.

L’ONG segnala che una famiglia di quattro persone, oggi, ha bisogno di oltre 23 dollari per l’acquisto di quella che è stata battezzata con nome di «canasta alimentaria de sobrevivencia». E cioè, unicamente per l’acquisizione del minimo necessario per sopravvivere. Al tasso di cambio attuale, 23 dollari equivalgono a circa 201,88 bolívares (bs).

Con l’aumento del 1757 per cento, lo «stipendio base», quello che guadagnano migliaia di dipendenti pubblici e pensionati, era passato a marzo da 7 a 130 bs, cioè da 1,60 dollari a 29,68. Allora, il tasso di cambio ufficiale era: un dollaro 4,38 bs. Oggi, con la svalutazione, un dollaro costa 7,96 bs. Lo stipendio, così, si è ridotto a 16,33 dollari.

Ad agosto, sempre d’accordo all’ «Observatorio Venezolano de Finanzas», la variazione dei prezzi in bolívares è stata del 41,11 per cento mentre quella calcolata in dollari del 14,57 per cento. A conti fatti, fa notare l’ONG, ad agosto la confezione da due chili di fagioli costava 46 bs, due chili di farina di mais 30 bs e mezzo litro d’olio 20 bs. Inoltre, per acquistare la confezione di 2 chili di pasta erano necessari 36 bs e per 625 grammi di zucchero 10 bs. Dal canto loro, tre lattine di sardine costavano 21 bs.

L’ «Osservatorio» ha riferito che nel mese di agosto l’inflazione si è attestata al 17,3 per cento, la più alta negli ultimi 12 mesi.

L’Ong, dopo aver suggerito che alla base della svalutazione del tasso di cambio vi sono l’incremento della spesa pubblica e l’espansione della circolazione monetaria, ha avvertito che i prezzi dei beni nel mercato continueranno a crescere poiché saranno quelli che maggiormente assorbiranno il deprezzamento della moneta. I venezuelani, quindi, saranno ogni giorno più poveri.

Redazione Caracas

