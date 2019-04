Overgangsbestuur neemt over bij dambond

Entornointeligente.com / PARAMARIBO – Er lijkt langzaamaan een eind te komen aan de turbulente periode bij de Surinaamse Dambond (SDB). Zondag is tijdens een algemene ledenvergadering op de Openbare Nijverheidsschool aan de Kafiluddistraat een overgangsbestuur in het leven geroepen dat voorlopig sturing zal geven aan de bond. Het bestuur staat onder leiding van Nelius Codrington die voorlopig dus fungeert als voorzitter van de SDB. Don Carlos Elliot is ondervoorzitter. De vijf andere functies worden ingenomen door Dew Jaddoe (secretaris), Rudie Benschop (penningmeester en tweede secretaris), Hemradj Basdewsing (commissaris), Santosh Bhagwandas (commissaris ICT en materiaal) en Marcel Oostburg (commisaris publiciteit). Sinds september vorig jaar zat de dambond praktisch zonder leiding. Toen gaf het bestuur onder leiding van Henry Sjoerwamo er de brui aan. Sjoerwamo en de andere bestuursleden hielden het voor gezien vanwege onvrede bij een groot deel van de lidverenigingen. Vooral het gegeven dat de verdwijning van gelden maar niet adequaat verklaard kon worden, zette kwaad bloed bij hen. Maar het overgangsbestuur dat nu waarneemt wil dat alles achter zich laten. “Hopelijk komt er nu rust en kunnen we de gelederen sluiten”, aldus publiciteitsman Oostburg. “We kijken niet meer achterom maar richten ons nu op de toekomst.” Het overgangsbestuur mag aanzitten tot hooguit twee weken voor 31 december, wanneer het damjaar wordt afgesloten. Binnenkort begint de voorlopige leiding met het proces voor de voorbereiding van nieuwe verkiezingen waar er een permanent bestuur gekozen zal worden.LINK ORIGINAL: DWT Online

