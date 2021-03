OVCS registra nueve protestas durante este lunes #15Mar

Agencias | LA PRENSA DE LARA.- El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social informó que hasta las 2:40 p.m. de este lunes habían registrado nueve protestas en diferentes estados del país.

La organización indicó que estas manifestaciones se registraron en Anzoátegui, Bolívar, Distrito Capital, Mérida, Monagas y Portuguesa.

En lo que concierne a los motivos, el Observatorio detalló que los ciudadanos en las protestas alegaron como sus razones de protestas la decadencia de los servicios públicos, la situación de la educación , la escasez de combustible , así como exigencias por derechos laborales y a la salud .

Una de las protestas que se generó este lunes fue la del sector universitario que tomó la autopista Francisco Fajardo , a la altura del emblemático ” Mural de Zapata ” en la Ciudad Universitaria.

Ello en razón de los reclamos de los docentes y trabajadores por los bajos salarios que devengan. A lo que se unió el disgusto ante las decisiones tomadas por el Gobierno de Nicolás Maduro de hacer los pagos a los empleados públicos por medio del Sistema Patria .

“El gobierno dijo que iba a mandar el dinero pero no sabemos. Demándenos, métanos presos pero nosotros no vamos a dar nuestro brazo a torcer. Si no estás en la plataforma patria no te pagan. Trabajadores jubilados que están en el extranjero no reciben el bono Simón Rodríguez que es un decreto para todos los trabajadores. Los jubilados que están fuera del país, ¿se los van a quitar? ¿Cómo van a hacer con el cobro de los sindicatos? ¿Nos van a dejar sin eso? Por eso estamos aquí, defendiendo nuestro derecho”, manifestó un trabajador.

Fuente: El Nacional

