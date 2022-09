Ovación y firma de contrato: un James Rodríguez muy sonriente ya tiene la 10 de Olympiacos

Entornointeligente.com /

James Rodríguez ya firmó su contrato como nuevo jugador del Olympiacos de Grecia.

El volante colombiano estuvo en las oficinas del equipo griego y compartió con el dueño del equipo, Evangelos Marinakis, y con el brasileño Marcelo, además de posar para una sesión de fotos.

Χθες ο Χάμες Ροντρίγκες φόρεσε για πρώτη φορά την ερυθρόλευκη! / Yesterday @jamesdrodriguez wore for the first time our legendary Olympiacos jersey! 🔴⚪😍 #Olympiacos #JamesRodriguez #Legend #Jersey #RedAndWhite pic.twitter.com/00mJY8NVTO

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) September 16, 2022 James estuvo en el estadio del Olympiacos el jueves y presenció la derrota de su equipo 0-3 ante el Friburgo alemán, por la Europa League.

Sin embargo el colombiano, que estuvo en el palco presidencial, recibió la ovación de los más de 50 mil aficionados del equipo griego que estaban en el estadio.

This is how we welcomed @jamesdrodriguez last night in «G. Karaiskakis» stadium! Welcome to the #Olympiacos ‘ family! / Έτσι υποδεχθήκαμε χθες στο Γ. Καραϊσκάκης τον Χάμες Ροντρίγκες! Καλωσόρισες στην οικογένεια του Ολυμπιακού! 🔴⚪️ #JamesRodriguez #WelcomeJames #JR10 #Marinakis pic.twitter.com/qkxvfvl1H8

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) September 16, 2022 El Olympiacos tiene un acumulado de 47 títulos del campeonato griego y en el presente rentado local es tercero con 8 puntos en cuatro partidos jugados. Este, en todo caso, es el noveno equipo al que arriba James en su carrera deportiva.

Envigado FC (2006-2008), Banfield (2008-2010) de Argentina, Porto (2010-2013) de Portugal, Mónaco (2013-2014) de Francia, Real Madrid (2014-2017), Bayern de Múnich (2017-2019) de Alemania, Everton (2021) de Inglaterra y Al-Rayyan de Qatar (2021-2022) son los clubes que han contado con la zurda del colombiano.

LINK ORIGINAL: El Pais

Entornointeligente.com