Ouvido de Maro. Será que Chico Buarque ou Coldplay alinhavam num dueto?

Que música te faz trocar de estação de rádio? Há algum álbum que te fez desistir de um artista? Que canção gostavas de ter composto?

Público · Maro O Ouvido é o novo podcast do P3 em que conversamos com músicos sobre música. Não exclusivamente aquela que fazem, mas a que os apaixonou, inspirou e ajudou a crescer, numa viagem às memórias musicais, às playlists e às próprias carreiras.

Foto Em entrevistas conduzidas por Fernando Costa, ficamos a conhecer «o disco de uma vida», os guilty pleasures , os ídolos e as canções que gostavam de ter escrito. É o Ouvido de quem costumamos ouvir.

Segue o podcast Ouvido nas aplicações para podcasts .

Descobre mais podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts .

Os podcasts do PÚBLICO dão-te 10% de desconto numa nova assinatura do teu jornal. Introduz o código promocional POD10 em publico.pt/assinaturas e usufrui das vantagens de ter o PÚBLICO no ouvido. O código é válido para novas assinaturas ou assinaturas expiradas há mais de 90 dias.

