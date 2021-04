Out of Control Army celebra seis años al ritmo de ska con big band

Entornointeligente.com / Out of Control Army llegará hoy a las pantallas de todos los fanáticos del ska, con un concierto en vivo que celebra los 6 años de la banda y al mismo tiempo el festejo del Día del niño. En entrevista para Crónica Escenario , Deals Olans, integrante de la banda, nos platicó cómo fue la preparación de su streaming .

“Aquí matamos dos pájaros de un tiro, celebraremos los primeros seis años de la bandana y el Día del niño, una época muy bonita, con los futuros músicos y espectadores de la música”. Durante la pandemia nos dedicamos a componer y trabajar, ahí pues obviamente preparamos y ensayamos este evento que será totalmente en vivo”, aseguró.

Si bien Out Of Control Army es muy reciente creación, la banda cuenta ya con una cantidad importante de fans, por ello decidieron hacer en vivo este evento: “Por la pandemia, lógicamente se suspendieron todos los eventos en vivo y la mayoría de las transmisiones vía streaming han sido por lo general ya grabados, muy pocos en vivo, por eso es que nosotros trabajamos en un evento totalmente en vivo”, reafirmó.

“Aprovechamos el tiempo de la pandemia para componer y escribir los nuevos lanzamientos, además de ensayar muy bien el evento porque a pesar de que lo hagamos en internet y no sea lo mismo de lo que es en persona, somos conscientes que tenemos que ofrecer cosas nuevas y distintas, algo de lo que no se van a olvidar tan fácil”, expuso.

Out Of Control Army estará hoy por la noche en un estilo de big band junto a 20 músicos de The Spooky Ska Orchesta para amenizar y festejar el sexto aniversario de la banda. El evento se llevará a cabo a partir de las 20:30 horas (CDMX), en una noche que promete mucho ritmo y baile, pero también una excelencia visual y de audio, a un costo de 120 pesos mexicanos y el 30% de descuento para cuentahabientes CitiBanamex.

OCESA y Crónica Escenario tienen para ti 10 pases para el concierto digital para los primeros que escriban al editor al siguiente correo: [email protected]

