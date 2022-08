Entornointeligente.com /

No final de tarde de um fim-de-semana de Junho, a fila à porta do Museu da Inconfidência, na Praça Tiradentes, em Ouro Preto , promete uma longa espera. O acesso é gratuito nesse dia e muita gente aguarda para entrar na antiga Casa de Câmara e Cadeia e conhecer melhor uma das histórias que marcam a identidade de Minas Gerais: a da Inconfidência Mineira de 1789 e a saga dos homens que morreram por ela, em particular a de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes .

