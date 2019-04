Ouro lava burla de colégios – Portugal – Correio da Manhã

Entornointeligente.com / O Ministério Público abriu uma nova investigação sobre o administrador dos colégios GPS e ex-deputado do PS António Calvete. Em causa estão suspeitas de branqueamento de capitais, no caso, compra de ouro por familiares para quem teria transferido avultadas somas de dinheiro antes de as ordens terem sido dadas aos bancos. Calvete terá colocado cerca de um milhão de euros nas contas de familiares, o que, segundo o jornal ‘Público’, fez disparar os alertas bancários automáticos. E foi a procuradora do Departamento Central de Investigação Criminal, num requerimento ao juiz Ivo Rosa quem exigiu cópias da investigação patrimonial e financeira feita ao arguido do processo GPS, no qual António Calvete e outros quatro administradores dos colégios GPS são suspeitos de terem desviado 30 dos 300 milhões de euros recebidos do Estado. O advogado de defesa de Calvete garante a inocência do ex-deputado e alega desconhecer esta segunda investigação. O julgamento do processo GPS está agendado para 12 de setembro.LINK ORIGINAL: Correio da manha

