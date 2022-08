Ourém. Cerca de 50 pessoas retiradas de casa devido aos incêndios

Entornointeligente.com /

Pelo menos 50 pessoas foram esta setxa-feira retiradas, por precaução, das suas casas em Ourém devido ao incêndio que ali deflagra desde as 14h40.

A informação foi avançada por Luís Albuquerque, presidente da câmara, à agência Lusa:

«Estamos a falar de um território muito disperso, com casas muito dispersas no meio da floresta, e por uma questão de precaução entendemos por bem ir evacuando algumas casas, prevendo que o fogo poderia chegar perto dessas casas. Isso efetivamente foi feito, mas povoações inteiras não».

De acordo com o autarca, pelas 20h40, o incêndio continuava com «duas frentes ativas» e «com grande intensidade».

«Os meios [de combate] estão finalmente a chegar ao teatro de operações e esperamos que, com a chegada desses meios, nós consigamos daqui a algum tempo uma situação bem melhor do que aquela que temos tido durante a tarde», referiu ainda.

Apesar das melhores condições atmosféricas que se verificavam no local, o presidente da Câmara lembrou que estas ainda «não são favoráveis» e que se perspetiva «uma noite de muito trabalho».

«As condições não são favoráveis, mas são mais favoráveis do que eram há uma ou duas horas, com a diminuição da temperatura, com o aumento da percentagem de humidade e também, neste momento, com a acalmia do vento», disse, acrescentando que «será uma noite de muito trabalho, esperando que os meios [de combate] que estão em trânsito (…) possam chegar o mais rápido possível para ver se conseguimos começar a dominar o incêndio».

Recorde-se que este incêndio obrigou ao corte da circulação ferroviária da Linha do Norte pelas 18h30, tendo ainda atingido um aviário.

De acordo com a página da internet da Proteção Civil, consultada pelo Nascer do Sol pelas 22h15, no local estavam 599 operacionais, apoiados por 180 veículos.

O alerta para o fogo foi dado às 14h40, na localidade de Carvalhal, na freguesia de Espite.

