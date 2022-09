Ottenute in laboratorio cellule sosia delle embrionali umane

Entornointeligente.com /

ROMA, 01 SET – Cellule sosia di quelle embrionali umane sono state ottenute in laboratorio da ricercatori dell’Università Cattolica di Lovanio in Belgio: questa nuova tipologia di cellule, generate a partire da cellule staminali, aiuteranno a studiare cosa accade durante le prime fasi dello sviluppo, subito dopo che l’embrione si è impiantato nell’utero. Inoltre lo studio, pubblicato sulla rivista Cell Stem Cell, potrebbe fare luce anche su altre sfide mediche come problemi di fertilità, aborti spontanei e disturbi dello sviluppo. Un embrione umano si impianta solitamente nell’utero circa sette giorni dopo la fecondazione: a quel punto, diventa inaccessibile alla ricerca a causa delle limitazioni tecniche ed etiche. Ecco perché, per riuscire a studiare meglio lo sviluppo umano, sono già stati sviluppati molti modelli di cellule staminali per vari tipi di cellule embrionali ed extraembrionali.

Ora i ricercatori guidati da Vincent Pasque sono riusciti ad ottenere per la prima volta delle sosia di un tipo specifico di cellule dell’embrione umano: le cellule del mesoderma extraembrionale. «Queste cellule generano inizialmente il sangue nell’embrione, aiutano ad attaccarlo alla futura placenta e svolgono un ruolo nella formazione del cordone ombelicale primitivo», spiega Pasque. «Negli esseri umani, questo tipo di cellula appare in una fase di sviluppo precedente rispetto agli embrioni di topo – aggiunge il ricercatore – e potrebbero esserci altre importanti differenze tra le specie. Ciò rende il nostro modello particolarmente importante: la ricerca sui topi potrebbe non darci risposte valide anche per gli esseri umani». (ANSA).

