Otro poderoso narco colombiano termina de pagar condena en EE. UU.

Uno de los capos más antiguos del Cartel de Medellín acaba de cumplir su pena en Estados Unidos. EL TIEMPO estableció que Fabio Ochoa Vasco, alias ‘Carlos Mario’ o ‘Kiko pobre’, pagó una pena de 13 años.

Ochoa Vasco se inició en la mafia como lugarteniente de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘don Berna’, y del propio Pablo Escobar. Tras permanecer en la sombra, en 2007 se entregó en Estados Unidos y ofreció información sobre los nexos de la mafia, los ‘paras’, empresarios y políticos .

Según registros del Bureau de Prisiones de Estados Unidos, quedó en libertad el 6 de junio pasado y en la mafia aseguran que ya está en las calles. Pero fuentes federales dicen que por la pandemia, su libertad efectiva se puede demorar, tal como está pasando con Salvatore Mancuso .

Cerca de 50 compañías y 64 personas -entre ellas importantes empresarios colombianos- ingresaron a la llamada ‘Lista Clinton’ acusados de pertenecer a la extensa red criminal de Ochoa Vasco, que se extiendía por Colombia, Belice, Ecuador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México y Panamá.

En septiembre de 2009 se declaró culpable de cargos de narcotráfico y lavado de activos.

“El señor Ochoa Vasco debe entrar a probatoria”, explicó una fuente enterada. Y dijo que se trata de un periodo de vigilancia de entre 3 y 5 años. Sin embargo, aseguró que el excapo colombiano tiene esposa e hijos estadounidenses por lo que es muy seguro que no se le deporte.

¿Deudas en Colombia? Ochoa Vasco aseguró en su momento que, a través de ‘Berna’ y de otros miembros del grupo Perseguidos por Pablo Escobar (Pepes), se empezó a acercar a varios jefes de las Auc y, años más tarde, conoció a Salvatore Mancuso.

Dijo, incluso, que Mancuso le ofreció ‘colarlo’ en la negociación de paz con el gobierno Uribe -tal como pasó con el narco Juan Carlos Sierra, ‘el Tuso’ y los Mejía Múnera-, en agradecimiento a los contactos que le hizo con carteles de México, en especial con el de Juárez.

Además, ofreció pruebas de actividades de narcotráfico de Mancuso y Rodrigo Tovar, ‘Jorge 40’, mientras estuvieron en Santa Fe de Ralito.

Miguel Ángel Mejía Múnera, alias el Mellizo, también está a punto de recobrar la libertad.

Ochoa Vasco, nació el 20 de noviembre de 1960 en Medellín y está involucrado con el narcotrafico desde 1981.

En 1983 pagó una condena de dos años en Estados Unidos por ingresar 10 kilos de marihuana. Cinco años más tarde volvió a Colombia y trabajó con los Moncada y los Galeano, familias ligadas al cartel de Medellín.

También trabajó con Pablo Escobar, pero en 1992 terminó como miembro de los ‘Pepes’, Perseguidos por Pablo Escobar.

Autoridades de E.U. lo acusaban de haber enviado entre seis y ocho toneladas de cocaína por mes a ese país.

En septiembre del 2004 fue acusado en el Distrito Meridional de la Florida de lavado de activos y narcotráfico.

En Colombia también había investigaciones en su contra que, si se queda en Miami, no tendrán futuro.

UNIDAD INVESTIGATIVA

[email protected] @UinvestigativaET

