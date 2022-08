otro marginado en el United que echa de menos Madrid

Entornointeligente.com /

Cristiano Ronaldo no es el único que no está a gusto en el Manchester United. Hay otro ex jugador del Real Madrid que también está pasando por horas muy bajas en Old Trafford y ese es Raphaël Varane . El central francés dejó la disciplina del conjunto blanco hace ya dos temporadas buscando reinventarse y afrontar nuevos retos en la Premier League pero lo cierto es que la jugada no le está saliendo demasiado bien y aunque acaba de empezar la campaña 2022/2023, puede convertirse en una auténtica pesadilla para el defensor.

Varane fue suplente en el primer partido de la Premier el pasado fin de semana. El Manchester United se enfrentó en su casa al Brighton y contra todo pronóstico sumó su primera derrota del curso en un partido más que decepcionante. Pero la decepción se la llevó también el francés al ver que su nuevo entrenador, Erik Ten Hag, le dejó en el banquillo y no pudo jugar ni un solo minuto en la jornada inaugural del campeonato. El técnico holandés apostó por una defensa formada en su eje por Lisandro Martínez, flamante fichaje, y por el eternamente discutido Maguire, por lo que verse relegado a la suplencia fue un palo gordo para el ex del Madrid.

No es la primera vez ni mucho menos que se ve en esa situación desde que llegó a Manchester. En el pasado curso, en la que fue su primera temporada como red devil , Varane nunca llegó a ser titular indiscutible en el Manchester United . De hecho, de las 38 jornadas de las que se compone la Premier League tan solo fue titular en 22 de ellas , aunque terminó sumando entre todas las competiciones más de 2.000 minutos sobre el terreno de juego. Las lesiones también tuvieron que ver en ello pero se mostró lejos de la versión que deslumbró en el Real Madrid, donde era un jugador seguro y muy rápido al cruce.

No se ha especulado apenas con una posible marcha de Varane del United pero si las cosas siguen así quizás se plantee tomar un nuevo rumbo en su carrera deportiva ya que no quiere estar una temporada entera en el banquillo, por lo que no se descarta que tome la misma vía de Cristiano Ronaldo y pida salir del United.

Source link

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com