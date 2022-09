Otro escandalo: joven asegura que es hijo de Shakira y que lo abandono (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

El joven asegura que fue abandonado por estos famosos. Hace unas horas se dio a conocer que presuntamente un joven asegura ser hijo de la cantante colombiana Shakira y el actor Santiago Alarcón y que supuestamente ambos lo habrían dado en adopción en el año 1992.

Como bien sabemos Shakira se encuentra viviendo uno de sus peores momentos debido a la separación con Piqué, con quien tuvo dos hijos y están peleando la custodia de ellos, este joven asegura ser el vástago de la cantante colombiana.

El actor colombiano dio a conocer esta información a través de su redes sociales y de la misma manera hizo pública la denuncia debido a que está padeciendo actos de persecución, tanto el cómo su familia están siendo acosados por el joven que dice ser su hijo.

te puede interesar: Shakira comparte emotivo momento con su padre por su cumpleaños 91 (+VIDEO) «Estoy siendo víctima de acoso, de violación al lugar de trabajo y de extorsión (…) por un joven cuyo nombre voy a omitir por recomendación del abogado, pero que vamos a llamarlo muchacho», declaró Alarcón.

Santiago ha expresado que este joven ha intentado contactarlo durante varios años, quien ha insistido que él y Shakira son sus padres biológicos y que lo dieron en adopción en 1992, debido a lo que el actor comenta que esto sería ilógico ya que en aquel entonces el tenía entre 12 y 13 años de edad.

View this post on Instagram

A post shared by Shakira (@shakira)

«Dice que yo lo entregué en adopción en el año 1992, cuando yo tenía 12 años cumplidos, imagínense, yo a los 12 entregando en adopción (…) ahí va el caso de lo que les decía de la extorsión porque me pide 835 millones de pesos», añadió.

«Resulta que él asegura que su papá biológico, como él asegura soy yo y su mamá, ustedes no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero me toca nombrarla para que vean lo absurdo de la historia, y resulta que su mamá biológica es Shakira «, recalcó.

View this post on Instagram

A post shared by Santiago Alarcón (@santialarconu)

«Resulta que para él su mamá es Shakira. Imagínense hasta donde ha llegado esto (…) Yo ya temo por mi seguridad, la de mis hijos, la de mi familia, mi lugar de trabajo ya fue violado «, finalizó.

Redacción Gossipvzla Fuente Tvazteca.com

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com