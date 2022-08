Otro club histórico de Europa le cerró las puertas a Cristiano Ronaldo

Entornointeligente.com /

Pese a algunas contrataciones rutilantes, Manchester United sigue sin encontrar el rumbo y una de sus principales figuras, como Cristiano Ronaldo, presiona para emigrar rumbo a alguna institución que dispute la Champions League esta temporada (clasificaron a la Europa League), así lo reseñó INFOBAE .

El portugués, que aún tiene un año más de contrato con los ingleses, consideraba que tenía un pacto de que los dirigentes le facilitarían su salida en caso de no disputar el máximo certamen continental. Sin embargo, esto no sucedió y el agente del Bicho trabaja a contrarreloj para encontrar una propuesta que seduzca a todas las partes.

Uno de los clubes a los que se lo vinculó en las últimas horas fue el Olympique Marsella, máximo ganador de la Ligue 1 junto al Paris Saint Germain y único club francés ganador de la Champions League (en la temporada 92/93, ante Milan). Ante estos rumores, los simpatizantes del equipo no dudaron en hacer estallar las redes sociales y convertir en tendencia el hashtag #RonaldOM.

Sin embargo, según manifestó RMC Sports, «las cosas están muy claras a los ojos de la dirección del Olympique: OM no tiene intención de contratar a Cristiano Ronaldo». De esta manera, el ex Real Madrid y Sporting Lisboa recibió un nuevo revés. Los dirigidos por Igor Tudor, durante esta ventana de transferencia, cerraron los desembarcos de los delanteros Luis Suárez (10 millones al Granada), Cengiz Ünder (8.4 a la Roma), Alexis Sánchez (libre del Inter) y se le compró el pase al polaco Arkadiusz Milik.

Esta noticia se dio a conocer poco después de que Borussia Dortmund también descartara públicamente su fichaje. «No hay absolutamente ningún contacto entre las partes, y en consecuencia no hay traspaso. Adoro a ese jugador, es uno de los jugadores más grandes que el mundo haya visto nunca. Pero no hay absolutamente ningún contacto entre las partes, y en consecuencia no hay traspaso», declaró Hans-Joachim Watzke, director general del conjunto alemán.

Pese a la ida de Erling Haaland rumbo al Manchester City, el dirigente expresó que la idea del club es apostar por jóvenes elementos y no en la experiencia del luso (37 años). «Debemos invertir más en la juventud y apostamos por talentos top. Es sin duda una estrategia. Pero también debemos esperar a que los jugadores después de dos o tres temporadas nos dejen», esbozó.

Como si fuese poco, el inicio del ciclo Erik ten Hag está lejos de ser el esperado. al perder en sus dos primeros juegos en la presente Premier League: 1-2 como local ante Brighton & Hove Albion y goleada 4-0 versus Brentford. CR7 ingresó a falta de 37 minutos en el primer compromiso y disputó la totalidad del segundo.

Cristiano Ronaldo fue uno de los pocos puntos altos del Manchester United en la pasada temporada, en la que aportó 24 goles (18 en la Premier League y 6 por la Champions) y brindó tres asistencias en 38 compromisos.

Los Diablos Rojos invirtieron mucho dinero en este mercado de pases al concretar al desembarcos de Casemiro (70 millones al Real Madrid), Lisandro Martínez (57 millones al Ajax), Tyrell Malacia (15 al Feyenoord) y Christian Eriksen (libre).

