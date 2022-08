¿Otro bebé? â» Sascha Fitness dice que su esposo le hace falta el varoncito (+CAPTURA)

Entornointeligente.com /

Sascha Barboza, mejor conocida como Sascha Fitness reveló si desea buscar el varoncito. A través de sus historias de Instagram la venezolana experta en nutrición y lifestyle subió contenido de su vida personal, añadiendo un video de su esposo Andrés Ordóñez jugando pelota junto a su hija Luna, a lo que Sascha brom eó «Ay a Andy le hace falta el varoncito» pues la parejita tiene 3 niñas.

VER TAMBIÉN ※ Se molestó – César González Cocinero rompe el silencio sobre los rumores de que tiene novia «Una falta total de empatía…» (+Captura)

En este caso, Sascha quien dio a luz a su última hija hace casi un año, respondió a una seguidora que le dijo que debía apresurarse para buscar el 4to bebé a ver si le salía el niño, a lo que esta respondió decididamente «Mucha gente no entendió el mensaje en ese video, precisamente no necesita un hijo varón para jugar con la pelota o hacer deporte, puede hacer exactamente lo mismo con sus hijas»2.

Por último, Barboza le dijo a sus seguidores que la familia está completa y no piensan añadir más integrantes a pesar de que dijo que no se estaba cuidando y tampoco se había ligado, concluyendo « No , no voy a buscar el varón. Atentamente, la gerencia que cerró pa fábrica».

Redacción Gossipvzla

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com