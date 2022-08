Otra vez Selena Gómez es vista con el supuesto novio disfrutando en una fiesta (+Imágenes)

Entornointeligente.com /

Selena Gómez fue vista nuevamente con el producto italiano, Andrea Lervolino, mientras sigue en la celebración de su cumpleaños número 30 Selena gómez es una actriz y cantante, conocida por su etapa de adolescente en el canal de televisión, Disney Channel, y luego por su etapa post Diney en la cual se afianzó como una de las artistas más relevantes de la música internacional.

Hace unos días la cantante estadounidense fue fotografiada en un yate disfrutando de las playas de Italia, sin embargo, lo que más llamó la atención es que fue vista con el productor italiano de 34 años, Andrea Lervolino . Nuevamente ambos fueron fotografiados en lo que parece ser la fiesta de cumpleaños de Gómez, y se les notó muy cercanos uno del otro.

También te puede interesar: Esta podría ser la nueva pareja de Selena Gómez A la cantante se le vio bailando con quien podría ser su nueva pareja, en una lujosa cena en el restaurant Torre Normanna en la costa de Amalfi. Luego se pudo ver a los dos observando el paisaje el oceano, y algo que llamó la atención, es que el italiano besaba constantemente un costado de la cabeza de Gómez.

Cabe resaltar, que esta es l a primera vez que se ve a la intérprete de «Can´t keep my Hands to Myself» , con una posible pareja de forma pública desde el años 2018 en donde tuvo un breve reencuentro con el cantante Justin Bieber.

