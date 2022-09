Otra vez Donaldito

Entornointeligente.com /

Ya el mundo se ha acostumbrado a las desfachatadas acciones y actitudes de uno de los «político – empresarios» más descalibrados de la geografía norteamericana; nos referimos a Donaldito Trump. Y es que ahora no se conformó con atentar contra la democracia más antigua del mundo (por imperfecta que parezca) a través de la presión ejercida contra las autoridades electorales de aquel país en las elecciones presidenciales pasadas, tampoco con cantar fraude en dichas elecciones, y haber exaltado y empujado a una muchedumbre a asaltar el Capitolio, provocando la muerte de varias personas. No, nada es suficiente para nuestro caricaturesco personaje comi-terrorífico. El hombre del peluquín rojo, ahora nos trae más aventuras disparatadas. Enterró a su exmujer en su club de golf para hacerlo pasar por cementerio y eludir los impuestos. Aunque usted no lo crea, nuestro gallinazo encopetado enterró a la mamá de sus hijos en su club. Y es que además de tener a un buen porcentaje de la población estadounidense atolondrada con historias conspirativas más enredadas que aquellas de los «X Files» de los 90´s (el estado profundo, el entramado pedofílico demócrata y pare uno de contar) ahora inaugura el «cementerio de su club» con su exmujer. Dios le dé larga vida a su esposa actual, no vaya a terminar al lado de la anterior.

¿y los X Files encontrados en su residencia?

Ciertamente, nuestro «chouman» se ha metido en tremendo lío por haberse llevado papeles confidenciales pertenecientes a la presidencia, para su casita. Incluso, a cuenta de declaración jurada de haberlos entregado a principio de año, cuando le fueron solicitados por el FBI. Esto significa, que de ñapita mintió. Pero qué es una raya más pa´ese tigre. Me imagino que en lugar de ver Netflix o pornografía por internet, nuestro paladín del disparate se sentaba a releer en las noches cálidas, los documentos clasificados para estar al día para cuando vuelva a la Casa Blanca. Si llega a ocurrir esto último, no sería un disparate suyo, sino del pueblo de los EEUU.

¿Y el atentado contra Cristina?

Lamentable. Locos hay por todas partes. Unos tienen éxito como aquel que mató al primer ministro japonés, y otros no, como aquellos que mandaron unos drones contra Maduro, o este otro, que quedó engatillado.

¿Tú crees que metan presos a Donaldito y a Cristina?

Es difícil que en Argentina las fuerzas políticas del peronismo permitan que Cristina vaya a prisión. Dirán que ella es inocente, que es un pase de factura y movilizarán a sus bases para defenderla de la canalla, de la derecha apátrida. Y por supuesto que es un pase de factura, una factura que ronda los mil millones de dólares, la misma cifra de la cual alguna vez nos habló Chávez «un millardito». En el caso de Donaldito, también es complicado. Supongo que si logran declararlo culpable, tendrá que ser antes de las presidenciales de 2026, algo casi imposible por los tiempos que tomaría un juicio así. Por otra parte, él cuenta con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia de EEUU, así que haría de todo en el caso de ser sentenciado antes de esa fecha, para llevar el asunto a ese tribunal.

Juanes no vino

No.

Tenemos embajador de Colombia en Venezuela

Gracias a Dios. Pero aún así Juanes no vino.

