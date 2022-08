Otra oportunidad: ASEAN – América Latina

Entornointeligente.com /

Los últimos acontecimientos a nivel mundial han puesto en evidencia la dificultad de muchas personas para acceder a alimentos, tanto por falta de recursos como por la no disponibilidad de alimentos en los mercados. En otras palabras, tanto la pandemia del coronavirus como el cambio climático y el conflicto Rusia-Ucrania han exacerbado la inseguridad alimentaria mundial.

Al respecto, son los países importadores netos de alimentos los más afectados por esta coyuntura geopolítica. Dentro de este grupo la alta dependencia de muchos Estados miembros de la ASEAN para la adquisición en el extranjero de los alimentos para la población, acrecientan el riesgo de no lograr una recuperación económica sostenible y crean dificultades dentro del acuerdo de integración. Esto último porque la falta de estrategia coordinada de la ASEAN para la producción de alimentos, impulsa la dependencia de las importaciones y maximiza el impacto de las fluctuaciones del mercado mundial en la seguridad alimentaria regional. De allí la importancia para los países ASEAN de reconsiderar la posición regional sobre la producción de alimentos y el rol que puede asumir los países de América Latina ante esta situación.

El actual nivel de inseguridad alimentaria ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de la ASEAN ante las interrupciones en la importación de alimentos. Desde hace un lustro de tiempo, varios de sus miembros están dando prioridad a la producción localizada y a la participación en cadenas de suministro cortas y fiables —con ingresos en divisa rápidos y seguros—. En tal sentido, las economías de la ASEAN se encuentran entre las mayores importadoras de trigo del mundo, y compran cantidades significativas de soya y maíz en el mercado mundial de alimentos.

Esto refleja la insuficiente producción de la ASEAN de los principales alimentos consumidos en la región. Además, los países de esta región tienen amplias diferencias en cuanto a sus capacidades de producción de arroz, trigo, soya, maíz, aceite vegetal y ganado. La producción de maíz de la ASEAN cubre aproximadamente el 75% de las necesidades regionales debido, entre otras cosas, a la producción relativamente baja en comparación con los principales países exportadores de maíz de América del Norte, América del Sur y Europa.

Por otra parte, la producción de soya de la ASEAN se concentra en Indonesia, Myanmar, Vietnam, Camboya y Tailandia. Pero el total anual cultivado solo alcanza para una décima parte de las necesidades de su población, de allí la gran oportunidad que tiene los países latinoamericanos productores de soya —principalmente Argentina y Brasil—. Para la dotación del trigo, el panorama es más preocupante, la región del Este de Asia, con baja productividad local concentran el 15% de las importaciones mundiales de este rubro —de allí el alto impacto en los precios provocado por la guerra entre Rusia y Ucrania—. Y en cuanto al arroz, este es el único alimento básico del que la ASEAN produce un excedente, debido a que la producción de arroz ocupa alrededor del 66% de la superficie total de tierra cultivable en la región.

Ante esta situación, es evidente que las autoridades de la ASEAN se enfrentan a uno de los grandes desafíos a nivel de seguridad alimentaria, ya que, de no trabajar juntos y desarrollar una estrategia coordinada con potenciales socios comerciales no podrán reducir la dependencia de la región de las importaciones de alimentos y podría iniciarse una crisis alimentaria. Sin embargo, también para América Latina se presenta otra oportunidad pero de no mejorar las inversiones en las tecnologías de cultivo innovadoras y la mejora de la gestión de las plagas, que permitan incrementar la productividad regional de arroz, trigo, soya y maíz a nivel regional. Todo ello y más podrán encontrarlo en Mercosur, Asean, Alianza del Pacífico y otras economías asiáticas: ¿una posible dinámica de cohesión comercial? capítulo del libro Mercosur en el nuevo escenario latinoamericano . Volumen 11, de Ediciones UCC- Colombia. https://doi.org/10.16925/9789587603750, obra editada por Alberto José Hurtado Briceño y Roberto Mirabelli.

