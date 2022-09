Otra más â» Selene Delgado, Miss Supranational Venezuela 2022 habría renunciado a su cargo

Entornointeligente.com /

En las últimas horas en redes sociales corrió el rumor de que Selene Delgado ya no portará la banda de Miss Supranational 2022 . Aunque todo comenzó como un rumor en redes sociales, fue la misma Selene Delgado quien se tomó un momento para aclarar la situación mediante su perfil oficial de Instagram, en donde constató la verdad acerca de la información debido a que todos preguntaban si todavía será parte de la organización Miss Supranational Venezuela .

Ante esto, Delgado desmintió los rumores y aseguró que «Amaría responder a todas sus inquietudes, sin embargo, hasta ahora, la información se trata de un rumor», dejando en claro que todavía sigue siendo la representante oficial del MSV.

Agregó que «Los amo, de todo corazón mi título se debe a ustedes, gracias por preocuparse, por estar tan atentos y tengan plena confianza de que en su momento todo el panorama estará claro», para cerrar su cominacado este lunes por la noche.

No obstante, esto no evitó que varios usuarios de las redes sociales realizaran sus comentarios y es que esta no sería la primera miss de una organización presidida por Prince Julio César que renunciaría a su cargo en lo que va de año.

