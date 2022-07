Otra mala noticia para quienes pensaban contratar el plan más barato de Netflix

Entornointeligente.com /

Por: Clarín

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! Tal y como anunciaron días atrás, Netflix llegó a un acuerdo con Microsoft para ofrecer un nuevo plan de membresía con anuncios utilizando la tecnología de la compañía de Redmond, que llegaría en algún punto de los próximos meses.

Durante una llamada a inversores, Ted Sarandos, actual Co-CEO y director de contenido de la compañía, confirmó que el plan con anuncios no incluirá todo el contenido que sí está presente en los planes Básico, Estándar y Premium.

Según Sarandos, todas aquellas personas que tengan previsto suscribirse al nuevo plan barato de Netflix con anuncios, pueden esperar poder disfrutar de todo el contenido original de Netflix, y de la mayoría de series y películas disponibles a día de hoy en la plataforma.

Sin embargo, parte de la biblioteca de contenido licenciado de otros estudios y empresas distribuidoras podría quedar excluido del catálogo de este plan.

«Hoy en día, la gran mayoría de lo que la gente ve en Netflix, podemos incluirlo en el plan respaldado por publicidad. Hay algunas cosas que no y sobre las que estamos en conversaciones con los estudios, pero si lanzáramos el producto hoy, los miembros del plan con anuncios tendrían una gran experiencia. Vamos a despejar algunos contenidos adicionales, pero ciertamente no todos, pero no creemos que sea un obstáculo material para el negocio».

Sea como fuere, la compañía se encuentra trabajando en diversos estudios con el objetivo de incluir su contenido en este plan.

Por otro lado, este nuevo plan barato con anuncios podría llegar a principios de 2023, comenzando por «un puñado de me rcados en los que el gasto en publicidad es significativo».

Netflix cae en usuarios, pero crece en Wall Street

Mientras que perdió casi un millón de suscriptores (970.000 cuentas) durante el segundo trimestre del año, los precios de las acciones de Netfli x subieron el martes al mediodía en la Bolsa de Valores de Nueva York, en base a buenos resultados de empresas en Estados Unidos.

El índice S&P 500 ascendía 1,9% mientras el promedio industrial Dow Jones sumaba 500 unidades (1,6%) para ubicarse en 31.572 y el tecnológico Nasdaq avanzaba 2,3%.

Las acciones bajaron un 20% en lo que va de año debido a temores por la inflación y los aumentos de las tasas de interés, lo que arroja más luz sobre cuánto dinero están ganando las empresas. Si las ganancias se mantienen, podrían dar gran impulso al mercado. Pero si los CEOs advierten sobre problemas en el futuro, los mercados podrían caer nuevamente.

La compañía de juguetes Hasbro subió 1,8% tras reportar resultados que excedieron expectativas. La empresa de servicios pe troleros Halliburton creció en un 1,2% en base a buenos reportes. Netflix subía 3,3% aunque su reporte sale después de la jornada laboral.

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com