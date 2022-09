Otra cirugía más- Angie Pérez volvió a ser operada tras complicaciones por sus implantes mamarios

Entornointeligente.com /

Recientemente la polémica periodista venezolana, Angie Pérez se fue a sus redes sociales y se mostró poco tiempo después de entrar a una nueva cirugía para mejorar su salud producto de complicaciones que se presentaron por colocarse implantes mamarios. Así fue como a través de su cuenta oficial en la red social de la camarita, la criolla apareció lista con todo y traje quirúrgico y vena agarrada, tras someterse a una cirugía de colonoscopia y endoscopia , pues a pesar que mejoró su dieta, presentó problemas gastrointestinales.

En la imagen que posteó la vemos seria y mostrando señales de preocupación, dejando claro que seguirá informando todo lo sucedido en este procedimiento, además de estar informando a todos sus seguidores de lo que nadie habla sobre lo que puede llegar a pasarle a tu cuerpo por colocarse implantes mamarios.

«Recuperándome hoy de otra anestesia más 🙄 Esta vez, #colonoscopia y #endoscopia. Y eso? A pesar de mi dieta orgánica, sin procesados ni alimentos genéticamente modificados, sigo con síntomas gastrointestinales bastante serios 🚨Fui al gastroenterólogo y (milagro!) no solamente toma en serio la #EnfermedadDeLosImplantesMamarios como manifestación del #SíndromeDeASIA; el Dr. Shah me dijo que, en más de 10 años que tiene como #gastroenterologo, ya perdió la cuenta de la gran cantidad de mujeres con implantes mamarios y problemas gastrointestinales ⚠️» , escribió en la descripción del post.

Según ha contado la misma Pérez , gracias a haberse sometido hace años a un aumento de busto, su columna se vio severamente afectada y su cuerpo rechazó los implantes mamarios. Hasta la fecha, ha tenido que someterse a cuatro cirugías.

«Ahora me toca esperar los resultados de las biopsias, ya que tomó varias muestras para ver si mis síntomas se deben (o no) a alguna enfermedad autoinmune o bien de carácter crónico como Chrons, colitis, enfermedad celíaca, etc. o una bacteria como helicobacter pylori 🦠… Al menos me sirvió para compartir mi testimonio con la enfermera, que quedó en shock por todos los problemas de salud que he tenido. Ella me comentó que quiere ponerse implantes; espero mi experiencia la empuje a investigar más y cambie de opinión. 🙏🏻Y tú? Todavía quieres ponerte implantes? O los tienes y piensas que todo está bien? (Pero tienes síntomas extraños que nadie puede explicar). 🤔 Piénsalo bien…», finalizó.

