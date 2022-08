Otra aerolínea de bajo costo arribará a Paraguay

Entornointeligente.com /

El Ministerio de Salud , a través de Vigilancia de la Salud, dio la actualización epidemiológica sobre la viruela del mono , que hasta la fecha no presenta casos a nivel local.

Conforme resaltaron, en América Latina suman 14.925 los casos confirmados con dos fallecidos : uno en Brasil y otro en Ecuador.

Con relación a las infecciones confirmados, Estados Unidos sigue encabezando la lista con 10.360 casos; le sigue Brasil con 2.458 confirmaciones, Canadá con 1.012 infectados, Perú con 632 enfermos, México con 147, Chile con 126 y Colombia.

Argentina hasta la fecha presenta 49 casos positivos, Uruguay dos y Bolivia, diez.

Sin casos confirmados en Paraguay En nuestro país se descartaron ocho casos mientras que uno sigue como sospechoso.

Los casos descartados fueron de Concepción, Central y Asunción, además de Alto Paraná.

Recomendaciones generales Ante la aparición de síntomas compatibles con la viruela del mono, especialmente si presentan erupciones en la piel y estuvieron de viaje en zonas con casos confirmados, desde el Ministerio de Salud recomiendan:

Medidas de aislamiento social (no concurrir a escuela, trabajo, eventos sociales, etc). Medidas de protección respiratoria (uso adecuado de tapabocas, ambientes ventilados y distancia de las otras personas). Mientras permanezca asintomática, puede continuar con las actividades diarias de rutina, pero deben permanecer cerca de casa mientras dure la vigilancia y no deben donar sangre, celulas, tejidos, organos, leche materna o semen mientras estén bajo vigilancia. En caso de que se presenten contactos asintomáticos en niños en edad preescolar se recomienda evitar que acudan a guarderías, etc. Realizar la consulta en los servicios de salud de forma inmediata.

