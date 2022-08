Otra aerolínea de bajo costo arribará a Paraguay

Entornointeligente.com /

En tanto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México precisó en un comunicado que el viernes se detuvo a 17 presuntos delincuentes detenidos y dijo que se registraron 24 hechos delictivos en los municipios Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito, Mexicali y Ensenada.

«Resultado de las operaciones conjuntas para responder a los 24 hechos delictivos, fuerzas federales, estatales y municipales lograron la detención de 17 personas generadoras de violencia y sujetos que intervinieron en los eventos. Además, se reportó una persona lesionada», informó en un comunicado la dependencia.

Este sábado, las autoridades de Baja California llevaron a cabo una mesa de seguridad en la ciudad de Tijuana, frontera con Estados Unidos, y cuando terminó, la alcaldesa Montserrat Caballero dijo a medios que estos hechos se dieron como reacción por la detención de un criminal en otro estado del país, sin dar detalles.

«Lo que nos dice la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es que se dio por la detención de un ente criminal en otro lugar del país, pero lo que le digo a los ciudadanos es que nosotros vivimos aquí, a mí me interesa Tijuana, qué malo que en otros lugares esté pasando, pero nosotros vamos a proteger Tijuana», dijo Caballero.

En tanto, Armando Ayala, alcalde del municipio de Ensenada, confirmó lo dicho por su similar de Tijuana, al referir que la presencia del CJNG está en todos los municipios del estado, para lo cual acordaron con las fuerzas de la Sedena desplegar 350 agentes más en el estado para resguardar la seguridad.

Recuento de daños Tractocamiones, camiones de carga, de mercancías, autobuses de pasajeros y vehículos particulares, autos y camionetas, fueron parte de los vehículos registrados con siniestros provocados: 17 en Tijuana, 2 en Mexicali, 2 en Tecate, 4 en Ensenada y 3 en Rosarito.

La violencia además provocó los cierres de comercios principalmente en la zona turística, y la suspensión del transporte público durante toda la madrugada del sábado, lo que generó caos para los transeúntes que por la noche comenzaron a salir de sus trabajos.

Este sábado, las calles de Tijuana lucieron desiertas en las primeras horas del día pero luego fueron reactivándose. De los detenidos, en la capital Mexicali, capturaron a 3 personas que se transportaban en una camioneta negra luego de haber incendiado un camión de pasajeros, mientras que en Rosarito detuvieron a 2 personas que trataban de darse a la fuga en un vehículo rojo, en el que localizaron tres bombas molotov en su interior.

En el municipio de Ensenada detuvieron a dos personas más, quienes iban en un vehículo color arena y portaban en el interior pasamontañas y bidones de gasolina. Del resto de detenidos no se brindaron detalles, pero todos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente.

En la mayoría de los incendios provocados, el reporte que se compartió fue que los conductores fueron despojados de sus vehículos por personas armadas y bajo amenazas.

Uno de los conductores que fue despojado de su unidad de transporte público en Tijuana, quien omitió su nombre, compartió a Efe que, en una de las avenidas principales, 2 sujetos subieron y kilómetros más adelante, cerca de la zona centro, pidieron bajar y al momento de detener la unidad, comenzaron a bajar a las personas amenazándolas con pistolas.

«‘Te bajas o te bajas’, me dijeron mientras me apuntaban con la pistola, no me dieron chance ni de agarrar nada y cuando me bajé ya se estaba prendiendo. Llegaron dos compañeros y uno me prestó un extintor, las dos personas se subieron a un automóvil y se fueron, me dio miedo porque no sabía qué estaba pasando», relató.

Cierres en comercios y suspensión de clases Ante estos hechos, conductores de unidades de transporte público decidieron no continuar con sus rutas nocturnas, lo que generó saturación de personas y caos en varias zonas de la ciudad.

Algunos ciudadanos se solidarizaron ofreciendo sus vehículos para llevarlos de un punto a otro y hubo quienes también dispusieron de sus hogares para ello.

La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) también suspendió las clases de forma inmediata y habilitó uno de los gimnasios para que los alumnos que ya no pudieron trasladarse a sus casas se quedaran en el recinto.

Diversos comercios, bares de la zona turística y tiendas de autoservicio, suspendieron sus actividades hasta nuevo aviso, debido a la incertidumbre que se generó por una falsa noticia sobre un supuesto toque de queda descartado por las autoridades.

El Consulado de los Estados Unidos en Tijuana advirtió a su personal sobre los hechos violentos y los instaron a tomar precauciones a tiempo, y pese a que uno de los incendios se dio a unos metros de los puertos fronterizos de El Chaparral y San Ysidro, la garita continúa funcionando de manera normal.

Además, organismos empresariales como la Asociación de la Industria Maquiladora y de Exportación (Index) e instancias del deporte, decidieron suspender eventos y justas deportivas programadas para este día.

Este sábado, mediante un comunicado, el Arzobispado de Tijuana condenó los hechos violentos que se suscitaron en el Estado y conminaron a la ciudadanía a guardar la calma e informarse de manera puntual para evitar mensajes falsos o alarmistas.

