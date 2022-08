Otra aerolínea de bajo costo arribará a Paraguay

Entornointeligente.com /

La extracción de leche materna permite mantener o aumentar la producción de la misma, aliviar el dolor cuando los pechos están muy cargados (ingurgitación, congestión y obstrucción) y evitar la infección (mastitis) , aconsejó el Ministerio de Salud.

Así como continuar alimentado al bebé cuando se separa de la madre por internación del bebé, trabajo fuera de la casa u otras actividades de la madre, y donar el excedente a un Banco de Leche Humana.

En caso de que desee donar leche humana, puede contactar para información pertinente al Banco de leche materna del Hospital General Materno Infantil San Pablo, al 0971627441, para WhatsApp y llamadas.

Para adquirir un entrenamiento en la técnica, el almacenamiento y la administración de la leche materna, se debe empezar a practicar la extracción, por lo menos, quince días antes. La extracción de leche se debe realizar con la misma frecuencia con la que se amamanta al bebé.

Se puede extraer la leche manualmente o con un extractor. Se recomienda realizar la extracción manual, este procedimiento es fácil, no doloroso e higiénico. Además, permite controlar la presión que se ejerce sobre los pechos.

¿Qué se necesita para la extracción? Un recipiente de boca ancha de vidrio o de plástico duro, libre de bisfenol A, apto para alimentos, con tapa de plástico, limpio y estéril. Rótulos para los recipientes (nombre y apellido, fecha y hora de la extracción). Extractor de leche limpio. Para su uso y limpieza seguir las instrucciones del fabricante. No utilizar extractor con bulbo de plástico (corneta) porque no se limpia correctamente y la leche se puede contaminar. Importante para la extracción Mantener las uñas cortas, limpias y sin esmaltes, para evitar la colonización de gérmenes. No tener accesorios puestos como relojes, anillos, pulseras, ni celulares. Realizar la extracción con el cabello recogido. Lavar las manos con agua y jabón, secarlas con toalla de papel desechable, antes y después de las extracciones. No es necesario lavarse el pezón antes ni después de cada extracción, basta con el baño diario. Utilizar tapaboca durante la extracción en caso de estar con tos, gripe o resfriado. La lactancia materna es la base de la vida y contribuye a la salud a corto y largo plazo, a la buena nutrición y a la seguridad alimentaria en situaciones de emergencia y que no sean de emergencia. También, es un derecho humano que debe respetarse, protegerse y cumplirse.

Consejos para darle al bebé leche materna extraída Si la leche se encuentra en la heladera, al sacar entibiar a baño maría (fuera del fuego). Si está congelada, se descongela en la heladera la noche anterior y se usa en 24 horas, o a baño maría (fuera del fuego), se utiliza en el lapso de una hora. Al descongelar la leche materna, el agua del baño maría no debe tocar la boca del frasco. La leche descongelada, no utilizada, o sobrante de una alimentación, se desecha. No se vuelve a congelar. No se debe hervir la leche, ni calentar en el microondas, porque puede quemar la boca del bebé. Se recomienda dar la leche materna con vasito de plástico duro libre de bisfenol A, apto para alimentos, mover suavemente la leche materna para que la grasa se mezcle con el resto de la leche. No utilizar biberón porque confunde al bebé para agarrar el pecho y predispone a infecciones diarreicas y mala oclusión dental. La cantidad y las veces que el bebé se alimenta dependen de su demanda: mínimo ocho veces al día, y según las señales de hambre. Si no tomó lo suficiente, puede que tome más en la siguiente alimentación o pida antes.

