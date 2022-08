Otra aerolínea de bajo costo arribará a Paraguay

Entornointeligente.com /

Piero Angela comenzó su carrera periodística en la cadena pública RAI como reportero de radio y después fue corresponsal para convertirse finalmente en presentador de noticias.

Pero sin duda alguna su notoriedad en Italia está ligada a la producción de programas televisivos de divulgación científica de corte anglosajón, con los que fundó una sólida tradición documental para la televisión nacional, entre los que destacan Quark (1981) y Superquark (1995).

Lea más: Científicos de Italia «toman» centro de investigación

A lo largo de su trayectoria, publicó numerosos escritos de carácter científico-divulgativo como «Nel cosmo alla ricerca della vita» (1980); «La macchina per pensare» (1983); «La sfida del secolo» (2006); «Viaggio dentro la mente: conoscere il cervello per tenerlo in forma» (2014); «Tredici miliardi di anni. Il romanzo dell’universo» (2015); o «Gli occhi della Gioconda» (2016).

En 2004 fue condecorado con el título de Grande Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana y en 2021 el de Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

El ministro italiano de Sanidad, Roberto Speranza, ha despedido a Angela y ha destacado su «tenaz compromiso contra la desinformación científica» en un mensaje en las redes sociales.

LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com