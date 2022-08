Otra aerolínea de bajo costo arribará a Paraguay

Entornointeligente.com /

Si bien el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) tiene algunos convenios con municipalidades en el Chaco para el mantenimiento de caminos, Nanawa y Nueva Asunción no están autorizados para el cobro de peaje , es decir, lo hacen de manera irregular y bajo el silencio cómplice del MOPC, la Policía Nacional y otras instituciones que deben velar el libre tránsito en nuestro país.

El intendente Juan Vera usa el mismo argumento que utiliza la Municipalidad de Nanawa que para el mantenimiento de las calles pavimentadas se cobra G. 5.000 a todos los conductores que ingresan al municipio desde hace más de 10 años. Sin embargo, las calles polvorientas de Nanawa están destrozadas y regadas de agua residuales y los espacios públicos como plazas son más bien improvisados estacionamientos cubiertos de yuyales.

Es decir, este nuevo improvisado peaje es un cobro irregular que se hace con el solo objetivo recaudador cuya finalidad no está demostrada. Los funcionarios municipales se instalaron desde el viernes en la zona denominada Calle 3 que pasa por Nueva Asunción y expiden un talonario que ni siquiera tiene fecha y membrete municipal.

«No es un peaje, es una tasa, hay tasas especiales que se cobran a los automovilistas por mantenimiento de las calles», dijo el jefe comunal Juan Vera, colorado cartista.

Vera dijo que la ordenanza municipal Nº 13/2022 le da la autorización a ellos para realizar el cobro y reconoció que ese rubro se constituirá en el principal ingreso que tenga el nuevo municipio. El cobro se hace desde el viernes y ese día el ingreso ya fue de G. 8 millones.

Consultado si que puede llegar a ocurrir si un automovilista no quiere pagar la «tasa», puesto que por no ser contribuyente de Nueva Asunción no está obligado a abonar no supo explicar como se actuaría.

«No creo que pase, todos los automovilistas que pasan pagan. No se les va a hacer nada, pero tienen que pagar por el mantenimiento de las calles, porque el MOPC no hace eso», dijo el intendente, exteriorizando total desconocimiento de que una ordenanza está por debajo de una ley o un decreto y por ende una persona que no viva o tenga algún negocio en la ciudad no está obligado a tributar salvo que cometa una infracción.

Juan Vera insistió que no es una ruta , sino una calle interna del municipio de Nueva Asunción, aunque reconoció que el asfaltado lo hizo el MOPC y dijo que ellos tampoco aun ejecutaron mejoras, pero que para eso estaban comenzando a cobrar a todas las personas que circulan por el sitio.

En la Ley Nº 135/92 «Que modifica y actualiza disposiciones de la Ley Nº 620/76 que establece el régimen tributario para las municipalidades 1ra., 2da. y 3er. categoría» no se habla de una «tasa especial» que debe abonar un automovilista que circula por las rutas nacionales o calles internas municipales.

En tanto que el decreto- ley 198/1958 y sus respectivas modificaciones «Que faculta al Poder Ejecutivo a establecer el cobro de peajes en todo el territorio nacional», tampoco habla de que los municipios puedan cobrar peaje, salvo un convenio especial. Nueva Asunción no tiene firmado ningún convenio, reconoció Vera.

La Municipalidad de Nueva Asunción fue creada en el mes de abril del 2021 junto con otros 11 municipios nuevos tras la aprobación en el Congreso Nacional y Juan Vera juró el 26 de abril pasado como intendente de distrito Nueva Asunción. Ahora el municipio tiene 25 funcionarios y antes que buscar ordenamiento en su ciudad solo buscan recaudar.

