Otra aerolínea de bajo costo arribará a Paraguay

A criterio de Esperanza Martínez , el escenario político está complejo no solamente por la salud de Fernando Lugo , sino también por la intervención de Estados Unidos , que ha colocado de manera muy importante a actores principales del Partido Colorado como » significativamente corruptos «.

Explicó que ante la designación que afecta tanto a Horacio Cartes , como a Hugo Velázquez , hay un desafío en la sociedad paraguaya de hacer una ruptura con un modelo que ha logrado que un grupo privilegiado y sectores de poder económicos se aliaran para utilizar la estructura del Estado para beneficio particular a expensas de políticas públicas que puedan tener influencias sobre la calidad de vida de todos los paraguayos.

Aseguró que estos grupos privilegiados se unieron a lo peor, que es la narcopolítica . Dijo que una cosa es robar una licitación y otra cosa es entrar en estas mafias internacionales con sicariatos y con grandes negocios que entran a controlar el Estado.

«Llegamos a un estado de descomposición y es el momento de hacer una ruptura brusca y firme y que no nos tiemble la mano en los momentos en que se tengan que hacer los cambios», afirmó en el programa «No tiene nombre» en ABC TV.

Aseguró que es la oportunidad de la oposición de hacerse cargo del gobierno para el 2023 . De ser la alternativa seria.

Agregó que es importante tener la madurez y el tino suficiente para ser los articuladores y llegar al final del proceso electoral interno, logrando una dupla que pueda disputarle al Partido Colorado . «Es importantísimo el rol de la oposición y la cohesión que podamos lograr entre nosotros», aseveró.

«Efraín no es invencible» Esperanza Martínez asume como un hecho que Efraín Alegre va con Soledad Núñez como vicepresidenta en la interna de la Concertación . Dijo que esa es una decisión de Efraín, e incluso ve lógico que el precandidato liberal tome la opción que crea más conveniente.

Sin embargo, reafirmó que como precandidata siempre se planteó como candidata a presidenta y no a vicepresidenta . «Nosotros entendemos que en una dupla presidencial el presidente es el que tiene la lapicera y el que toma las decisiones» argumentó.

Aseguró que Efraín no es invencible , e incluso contó que se encuentran conversando sobre las alianzas con otros sectores del PLRA , como con Hugo Fleitas , Martín Burt e incluso Domingo Laíno . Explicó que la idea es trabajar con otros sectores liberales fuera de Efraín .

«Se instaló nomás que Efraín tiene que elegir una vice; sin embargo, yo estoy trabajando para disputar el espacio dentro del Partido Liberal», sentenció.

Salir de la concertación no es una opción Descartó totalmente el salir de la Concertación , considerando que una candidatura por fuera significa dividir a la oposición, dando mejores chances de ganar al Partido Colorado .

Dijo que si bien su presencia no se compara con la de Fernando Lugo , fue la ministra que trabajó el tema más sensible y que se debe continuar en el 2023. Eso, contando con la experiencia, los resultados, más los 9 años de experiencia en el Legislativo, le da la cualidad de ser la articuladora que va a poder trabajar con los sectores políticos, considerando que ya no habrá mayorías absolutas en el próximo periodo.

Agregó además que en la última reunión con Lugo, antes de la descompensación e internación del expresidente de la República, reafirmaron su posición de mantenerse en la Concertación y jugar con las reglas de juego. Esto pese a que el partido Tekojoja decidiera retirarse de la misma.

«Siempre van a haber candidatos por fuera, pero la gran mayoría y disputa se va a hacer al final del proceso de la Concertación Nacional «, aseguró.

La importancia de llegar con un programa La precandidata a presidenta de la concertación habló sobre su experiencia de llegar con un programa consolidado. Explicó como en el 2008 llegaron al poder ya con una hoja de ruta establecida, lo que le dio la posibilidad de lograr retirar los aranceles de salud pública, a fin de que el acceso sea universal.

Explicó cómo mucha gente cree que el programa es algo que se escribe y que un grupo de gente se pone de acuerdo para que el mismo sea «lindo en su redacción».

Sin embargo, sostiene que la gobernabilidad es tener gente correcta para hacer una hoja de ruta. «Políticas públicas es lo que necesita el país. Acá lo que hay son negocios públicos privados», denunció asegurando que esa es la característica de los últimos gobiernos.

«Metrobús: nos endeudamos, gastamos la plata, fundimos a empresarios y no tenemos el metrobús. Eso es una estafa social», aseveró.

Aseguró que se necesita una reforma tributaria e invertir en salud y educación. Además de afirmar que el cogobierno no es la «repartija de cargos» a la que están acostumbrados los partidos tradicionales, sino tener claridad en las políticas públicas a desarrollar.

