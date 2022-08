Otra aerolínea de bajo costo arribará a Paraguay

Entornointeligente.com /

«Paraguay tiene que tener una posición en Itaipú , que todos estos años no la tuvo, y al no tenerla, el Paraguay asumió la posición brasileña», según Balmelli . Agregó que si uno va a negociar con alguien y no lleva una posición, en tanto que el otro sí, entonces es la posición del otro la que se impone.

En ese sentido, sugirió que el gobierno nacional defina una estrategia y una política y, sobre esa base, sentarse a negociar. Al respecto planteó cuáles deben ser las inquietudes que deben movilizar a la política paraguaya. » Queremos más potencia en Itaipú , que puede producir más energía, cómo regulamos el uso de las aguas del río Paraná, cómo buscamos un precio equilibrado que nos beneficie a los dos en la tarifa, cómo hacemos para construir la esclusa de navegación, cómo hacemos la actualización tecnológica, pensar en un acuerdo de 50 años, no solamente de 10 años», dijo.

Para el ex director de Itaipú , hay mucho trabajo pendiente y no solo hay que preocuparse del Anexo C , que es algo central, pero no lo único. «Debemos tener una oferta donde aparte de reivindicar los derechos paraguayos, tenemos que ofrecerle al Brasil un buen negocio para que la Itaipú, por 50 años genere más energía y le de seguridad energética al Paraguay y al Brasil en el abastecimiento», expresó.

Propuso que sea un trabajo complejo que debe estar de la mano con la reforma del sistema eléctrico y de generación de energía en el Paraguay, que tiene que ver con nuevas fuentes. Sobre el punto indicó que se debe plantear una política energética que incluya el Anexo C y la renegociación total del tratado de Itaipú. «Hay que redefinir un tratado para otros 50 años y uno de los temas centrales es la esclusa de navegación y aumentar la potencia de Itaipú. Y ver cómo se define el precio de la energía eléctrica en la binacional», especificó.

Sobre la tarifa , Balmelli dijo que siempre sostuvo que esta se tenía que mantener en US$ 22,6 kW-mes y que ese precio permita a 10 años contratar toda la potencia de Itaipú, por lo que cree que hubiera sido ideal negociar una tarifa justa y buscar el acuerdo para una ecuación exacta en donde se combinen el criterio de equidad y eficacia.

