Otorgan Registro Sanitario a la vacuna cubana Soberana Plus en Belarús

El Centro de peritaje y pruebas del Ministerio de Salud de Belarús autorizó, este martes, el uso de Soberana Plus en ese país, que se convierte en la primera nación de Europa en otorgar Registro Sanitario al inmunógeno cubano, informó el Instituto Finlay de Vacunas (IFV), titular del fármaco.

#SoberanaPlus Excelentes noticias: Belarrus se convierte en el primer país de #Europa en registrar la vacuna cubana contra la #COVID19 . El Centro de peritaje y pruebas del Ministerio de Salud de #Belarús aprobó hoy el uso de #SoberanaPlus #26DeJulio #CubaPorLaVida pic.twitter.com/lMmbhFojoY

— Instituto Finlay de Vacunas (@FinlayInstituto) July 27, 2022 En el acto, el director de la entidad sanitaria belarusa, Dmitry Vladimirovich, resaltó que la ficha de registro de la vacuna Soberana Plus en su país quedó fechada el 26 de julio, en honor al Día de la Rebeldía Nacional de Cuba, significó la entidad científica caribeña.

En Honor al #26DeJulio . En el acto el director de la entidad sanitaria belarusa, Dmitry Vladimirovich, resaltó que la ficha de registro de la vacuna #SoberanaPlus en su país está fechada el #De26Julio en honor al Día de la Rebeldía Nacional de #CubaEn26 . #CubaPorLaVida pic.twitter.com/ZeEcb744y5

— Instituto Finlay de Vacunas (@FinlayInstituto) July 27, 2022 De acuerdo con Prensa Latina, durante el acto también se entregó uno de los ejemplares de la constancia de la aprobación del uso de Soberana Plus a Olga Jacobo, directora del Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos de Cuba, y Vicente Vérez Bencomo, director general del IFV.

El segundo documento lo recibió el embajador de Cuba en Minsk, Santiago Pérez, como muestra de la ampliación de los lazos bilaterales entre Belarús y Cuba.

A propósito, Vérez Bencomo, a través de su perfil en Facebook, felicitó a todos los que desarrollaron esta vacuna, y a los que han participado en este logro.

Por su parte, Yury Valdés Balbin, director adjunto del IFV, resaltó, en la propia red social, la entrega del Registro a la vacuna Soberana Plus en Bielorrusia, y agradeció también «al tremendo trabajo del Cecmed y de muchas personas. Felicidades y gracias a todos por tanto y por mucho. IFV, CIM, Universidad de La Habana todos disfruten. Y saben qué, miren la fecha: ¡26 de julio! ¡Orgullo de ser cubanos! ¡Ya estamos en Europa!».

El director de la entidad sanitaria belarusa, Dmitry Vladimirovich, resaltó que la ficha de registro de la vacuna Soberana Plus en su país quedó fechada el 26 Julio, en honor al Día de la Rebeldía Nacional de Cuba. Foto: Cortesía del Instituto Finlay de Vacunas

