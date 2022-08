Oswaldo Cabrera sigue brillando con Yankees: se roba un jonrón (+VIDEO) | Béisbol 123

Entornointeligente.com /

Oswaldo Cabrera muestra una sólida defensa en un rol al que no está acostumbrado. En el choque entre los Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto, el infielder criollo alineó como jardinero derecho para los Bombarderos en el Yankee Stadium . En toda su carrera en las ligas menores, Cabrera apenas disputó cuatro compromisos en los senderos, con una pifia cometida.

Originalmente, este se ha desempeñado como campocorto y segunda base. Sin embargo, el manager Aaron Boone le dio la oportunidad de ocupar el bosque derecho de la Catedral del Bronx.

El venezolano aprovechó la confianza, en una situación importante luego de un batazo de Lourdes Gurriel Jr. Con una fuerte conexión, el cubano castigó un pitcheo de Jameson Taillon con dirección al porche corto del jardín derecho del Yankee Stadium. No obstante, Oswaldo Cabrera leyó el batazo y de un salto le robó el cuadrangular al patrullero de los canadienses.

OSWALDO CABRERA ROBS A HOME RUN IN HIS FIRST MLB GAME AS AN OUTFIELDER!

— Talkin' Yanks (@TalkinYanks) August 19, 2022

Juego en vivo En su quinta aparición como profesional, primera en las Grandes Ligas , el venezolano muestra su habilidad para cortar un peligroso batazo que hubiera supuesto la primera carrera de los Azulejos en el compromiso.

