Oswaldo Cabrera sacudió primer triple en MLB

El venezolano Oswaldo Cabrera, prospecto de los Yankees de Nueva York , sacudió este viernes su primer triple en las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés) en otra gran noche con el madero.

En la parte alta de la tercera entrada, el venezolano castigó con fuerza un envío de JP Sears, abridor zurdo de los Atléticos de Oakland, para estrellar la pelota contra la pared del jardín derecho.

Oswaldo Cabrera’s first MLB triple! pic.twitter.com/4QX54KPycH

— Talkin’ Yanks (@TalkinYanks) August 27, 2022

Por segunda jornada consecutiva, el oriundo de Guarenas, estado Miranda, conectó tres imparables.

Además de Oswaldo Cabrera, Gleyber Torres colocó su sabor venezolano en este desafío con una espectacular jugada a la defensiva.

¡GLEYBER DAVID! 😲 pic.twitter.com/C0XkxDJKob

— MLB Venezuela (@MLBVenezuela) August 27, 2022

¡Todos de pie! En este mismo encuentro, el slugger Aaron Judge conectó su cuadrangular número 49 de la temporada de la MLB.

Con el HR #49 de Judge, los Yankees se convierten en el 1er equipo en sumar 200 JONRONES en el 2022. 🔝 pic.twitter.com/WqT2pvGxEN

— LasMayores (@LasMayores) August 27, 2022

De acuerdo con Baseball Savant , la conexión del poderoso jardinero, con dos corredores en circulación, registró una velocidad de salida de 105 millas por hora y viajó 427 pies.

¡Pónganse de pie porque «El Juez» está a un jonrón de los 50! 🧑‍⚖️​ #LosDelBronx pic.twitter.com/qJxdJnPCPl

— Yankees Béisbol (@Yankees_Beisbol) August 27, 2022

Con este batazo de cuatro esquinas, «El Juez» llegó a 109 carreras remolcadas.

5X200 Por su parte, Gerrit Cole, As de los Yankees, registró una espectacular salida de 11 ponches que le permitió alcanzar su quinta temporada con al menos 200 abanicados en cinco campañas.

For the 5th time in his career, @GerritCole45 reaches the 200 K mark. pic.twitter.com/gQtsEi1xiH

— MLB (@MLB) August 27, 2022

El estelar lanzador derecho se llevó la victoria para dejar su récord en 10-6 bajar su efectividad a 3.31.

Con este triunfo (3 a 2), los Yankees colocaron su marca en 78-48 tras conquistar su quinto juego en fila.

