Osvaldo Ayala reclamará a serie de TV por el uso de su canción ‘Anhelos’

Producción sobre los secuestros de Pablo Escobar usa el tema del ‘Escorpión de Paritilla’

Osvaldo Ayala reclamará los derechos de una de sus canciones, la cual forma parte de la banda sonora de ‘Noticia de un secuestro’, serie de televisión que acaba de ser lanzada en Prime Video, una plataforma similar a Netflix.

Utilizando los recursos jurídicos posibles, ‘El Escorpión de Paritilla’ girará órdenes a sus abogados en Colombia para emitir una apelación, con el fin de que la canción ‘Anhelos’, aparezca como de su autoría, pues actualmente otro nombre está en su lugar, reveló a El Siglo.

‘Yo soy el dueño del derecho de autor y de reclamar los ingresos de canción. Uno no puede reglar los derechos de su obra, esto es apropiarse de una canción completa, poniéndole el nombre de otro autor’, expresó.

El artista recordó que compuso este tema en el año 1974.

‘Es una canción que me identifica en todo el mundo, varias artistas la han grabado, como Claudia de Colombia y Óscar de León, y todos han respetado mi nombre, pero ahora, en la serie, no me lo están poniendo, así que tengo que ver como manejar eso’, acotó.

El compositor, cantante y acordeonista explicó que no demandará, pues acudirá a las primeras instancias de solución de este tipo de conflictos.

‘Noticia de un secuestro’ es el último trabajo periodístico de Gabriel García Márquez, que fue lanzado en forma de serie de televisión.

La producción está basada en la obra del Nobel de la Literatura sobre las víctimas del múltiples secuestros ordenados por Pablo Escobar y está siendo emitida para 240 países, lugares donde han escuchado la canción del tipiquero.

ANHELOS Es un tema que compuso en el año 1974; el cual ha sido grabado por varios artistas. Su música lo ha llevado a cantar por 27 países del mundo

LINK ORIGINAL: ElSiglo

