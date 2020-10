La CABB y La Liga firman un acuerdo de intercambio

Entornointeligente.com /

Fabián Borro, presidente de la CABB y Marc Tarradas, referente de La Liga en el continente, firmaron el acuerdo El presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol, Fabián Borro, junto a Marc Tarradas, responsable de La Liga de Fútbol Profesional en el Conosur encabezaron el encuentro este jueves, en el que se llevó a cabo la rúbrica de la alianza, del que también participó el máximo dirigente de la LFP, Javier Tebas, a través de un video desde España. “Es un momento importante no sólo para la CABB sino del deporte en la Argentina, al llegar a un acuerdo de colaboración con la Liga Española. Nos une la admiración de cómo llevan adelante sus prácticas, además de como están desarrollando la industria del entretenimiento”, aseveró Borro en conferencia de prensa. “El acuerdo será de colaboración y de trabajo en conjunto y vamos a aprender de una organización como es la Liga de Fútbol Profesional, pionera en aspectos como estrategias digitales, tecnología aplicada y en el control presupuestario que nos llevará a que todo el básquet argentino amateur y profesional puedan trabajar junto a ellos”, agregó el máximo dirigente del básquet nacional La CABB y la LFP firmaron un acuerdo de colaboración por dos años en el cual las entidades intercambiarán información y conocimientos para ayudar a desarrollar el deporte y la gestión de ambas organizaciones. De esta manera, ambas estructuras deportivas compartirán información en temas de profesionalización del deporte, como en: la gestión de la competición, fair play financiero, asesoramiento en material audiovisual, tecnología e innovación, seguridad e integridad , entre otros temas sin intercambio económico. Fabián Borro, presidente de la Confederación, y Marc Tarradas, delegado de @LaLiga de Espaáa para el Cono Sur, firmaron el acuerdo de dos aáos entre las entidades.

En breve una nota con los detalles en nuestra web oficial. pic.twitter.com/fmxDFOvFps

CABB (@cabboficial) October 15, 2020 Tarradas, por su parte, afirmó que ” el acuerdo no es solo poner juntos los logos de ambas organizaciones, sino poder trabajar juntas con opiniones de ambos costados para poder potenciarlas “. Por otro lado, Borro indicó que “se busca con el acuerdo alcanzar un crecimiento en que el público en general consuma el entretenimiento dentro del sector”. “Antes teníamos una Confederación lineal y basada en el fan y el deporte, ahora buscamos mayor profundidad en una propuesta federal y que buscaremos hacer crecer en conjunto. A esto queremos sumarle acuerdos con las Federaciones del país y otros deportes para seguir innovando”, aseguró. Además, desde la CABB se buscará desarrollar una estrategia audiovisual que se base en las OTT “Over-the-top media services” (un servicio de libre transmisión, que sea una forma alternativa de TV algo que la LFP lleva a cabo en su país. Por último, desde La Liga indicaron cuál es el trabajo que se lleva adelante con un software y una serie de algoritmos en el cual se busca optimizar el juego con diferentes variables que indican -por ejemplo- qué día y hora es mejor que se lleven adelante los partidos. El contrato entre la CABB y La Liga será por dos aáos En relación a ello Tarradas explicó que se aplica sobre variables (como las meteorológicas y de medición de audiencias) que sirven para optimizar cada juego y que sea más rentable. “Se usan al principio en la diagramación del calendario con estadísticas históricas en un software donde analizamos las temperaturas y así potenciar la competencia. Pero además jornada a jornada donde se buscan planificar los mejores horarios no sólo para el público en el estadio sino en otros países”, aseveró el referente de La Liga. El caso de exposición y “explosión” mediática fue el del futbolista chino Wu Lei, quien hizo que los encuentros del Espanyol del Barcelona durante la pasada temporada fueran los más vistos en el gigante asiático. A raíz de ello el directivo español aseguró que La Liga “decidió buscar un horario más amigable y eso hizo que la audiencia se dispare en un 40, 50 y hasta más de 100 por ciento en la afición de ese país”. Ver esta publicación en Instagram 🏆⚽ Wu Lei, guanyador de la Pilota dOr xinesa! 🏆⚽ Wu Lei, ganador del Balón de Oro chino! 🏆⚽ Wu Lei wins the Chinese Golden Ball! 🏆⚽ 武磊荣获中国金球奖! – #Volem | #EspanyoldeBarcelona | #RCDE

Una publicación compartida de RCD Espanyol de Barcelona (@rcdespanyol) el 17 Ene, 2020 a las 2:06 PST

“Se tiene en cuenta la variable para potenciar la competencia y darle mayor rentabilidad en un futuro”, cerró Tarradas..

