Oso negro no aguantó el calor y decidió refrescarse en piscina de una casa en California (VIDEO)

Entornointeligente.com /

Por Semana

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! «Simplemente miré por la ventana y pensé que era una persona nadando en la piscina. Yo estaba como, ¿quién diablos está en la piscina?», dijo el propietario de Simi Valley, Mike Emanuel, a Fox Los Ángeles.

Emanuel encontró al oso en su patio trasero el sábado, cuando las temperaturas en el área alcanzaron los 108 grados. «Está tan seco ahí fuera… que nunca en un millón de años hubiera pensado que habría algún día un oso nadando en mi piscina», dijo Emanuel.

Este vecindario, Simi Valley, está ubicado a unas 40 millas al noroeste de Los Ángeles.

Las imágenes de video captaron al oso refrescándose en la piscina y rascarse la espalda en un árbol junto a la misma.

VIDEO: Bear swims in a pool in Simi Valley. Homeowner says when he called the authorities to tell them what was in the backyard they asked him if he’d been drinking. Same bear has been spotted in neighborhood all weekend. High was 108 today @FOXLA pic.twitter.com/r1Ei0E3Tug

— Travis Rice (@traviscrice) September 5, 2022

Lea más en Semana

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com