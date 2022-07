Oso de anteojos a la vista…cuidemos su hábitat

Entornointeligente.com /

Una de las especies más emblemáticas de Sudamérica, pero al mismo tiempo una de las más amenazadas es el oso de los tres nombres: jucumari, andino o de los anteojos, este último se debe a algunas manchas que tiene en su pelaje. Se trata de una especie carismática que tiene una función ecológica especial de dispensar semillas en la región donde vive y de un mamífero que está amenazado por la deforestación, la caza y la destrucción de su hábitat para la ganadería, agricultura o minería, lo cual lo obliga a desplazarse. Los osos andinos son únicos en su especie en Sudamérica y están distribuidos a lo largo de la cordillera de los Andes. En Bolivia están en la puna húmeda y bosques de altura de La Paz, Cochabamba y Tarija. Sin embargo, aún es necesario conocer más de ellos para trabajar en su conservación y evitar su extinción. La Fundación Gaia Pacha, a través de su Programa Jucumari, busca proteger al oso que vive en las alturas de Tiquipaya en Cochabamba, con el fin de preservar su hábitat natural y para esto considera fundamental también conocer la vivencia y la visión de las comunidades que están cerca de esta especie. El programa piloto comenzó en 2021 y los científicos trabajan en la zona de Yungapampa, que se caracteriza por su imponente paisaje de montañas y nubes infinitas. Esta zona altamente diversa es hogar no solo de especies únicas de flora y fauna, sino también de comunidades de origen quechua que mantienen gran parte sus tradiciones vigentes y buscan superar las condiciones que limitan su calidad de vida. Ante esta situación, es primordial incluir en el programa la intervención en los pobladores, conocer su economía, sus medios de sobrevivencia y, sobre todo, la educación. La ingeniera ambiental y coordinadora del programa Jucumari, Andrea Fuentes, asegura que la dieta del oso jucumari es herbívora en más del 80%, come bromelias y frutos silvestres. Así una vez que digiere el alimento deja semillas esparcidas por todo el bosque, de alguna forma forestando a través de sus excretas. Sin embargo, el oso también es oportunista y carroñero. «Llega un punto en el que el hábitat de una especie se solapa con las actividades humanas», dice Andrea, por lo tanto, es necesario conocer cómo ocupa el hábitat y las razones por las que se desplaza. La investigación del Programa Jucumari —que recibe financiamiento de The Prince Bernhard Nature Fund— todavía no está enfocada en verificar la cantidad poblacional de los osos andinos, sino en comprobar «qué tanto ocupa el hábitat esta especie, vamos a ver sus excretas, huellas, vamos a ver evidencia de que ocupa o no el hábitat». Entonces, el proyecto incluye dos aspectos importantes: el monitorear al oso jucumari y el trabajo con las comunidades con el objetivo de conservar el hábitat natural. «Es muy evidente saber dónde está el oso y dónde no está porque deja rastros, por ejemplo, cuando come las bromelias que salen del musgo y de las rocas, deja las hojas esparcidas de una forma muy ordenada». Andrea dice también que se ha comprobado que la especie vive en esta región porque se han hecho algunos avistamientos, pero «necesitamos datos concisos, todo con base en la metodología científica de monitoreo de ocupación». A esto se suma la labor de difusión, el acercarse a las comunidades locales para comprender la relación de la gente con la naturaleza y no solo con el oso. «Es retroalimentarnos, esta parte del saber local con el conocimiento científico». Proyecto K’anti El programa de la Fundación Gaia Pacha cree que es necesario impulsar la conservación de los osos, pero involucrando a las comunidades y, de forma indirecta, a la población en general. Un proyecto también piloto que se ha implementado es con las mujeres tejedoras de la comunidad de Corral Pampa que está en las alturas del municipio de Tiquipaya. Esta iniciativa se llama K´anti y busca fomentar el tejido artesanal y moderno para que los recursos generados aporten a la conservación del oso andino y, al mismo tiempo, a mejorar la calidad de vida de mujeres artesanas del norte de Tiquipaya.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com