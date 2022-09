Osmel Sousa celebró 76 años arrojando la torta a una cámara

Entornointeligente.com /

El zar de la belleza venezolano, Osmel Sousa, celebró sus 76 años de edad pero generó revuelo en redes sociales por su peculiar modo de festejo.

A través de las redes sociales el preparador de misses posteó un video de celebración de su cumpleaños donde aparece rodeado de regalos, globos, arreglos florales y una torta, expresando «Aquí celebrando un año más con todas estas cosas sencillitas que me trajeron. ¡Feliz cumpleaños para mí! Aquí les mando torta para todos y ya les dije que no me estén preguntando cuántos son».

Seguidamente, luego de dejar este mensaje a sus seguidores sorprendió a los espectadores al final de su mensaje lanzando su espectacular torta de cumpleaños a la cámara para que luego esta cayera en el piso, acción que han criticado varios de sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Osmel Sousa (@zardelabelleza)

Con información de Gossipvzla

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

Entornointeligente.com