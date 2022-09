Ositrán supervisó servicio de carretera IIRSA norte conforme al contrato

Entornointeligente.com /

En particular, el regulador informa a la ciudadanía que se ha supervisado que el concesionario IIRSA Norte cumpla con los niveles de servicio exigidos, y, respetando, como corresponde, el procedimiento establecido en el Contrato de Concesión de la carretera IIRSA Norte: Paita-Yurimaguas y las respectivas adendas. Sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR), emitió el Informe de Hito de Control N° 4321-2022-CG/APP-SCC, orientado a la verificación del cumplimiento de la supervisión de las actividades de conservación y del cumplimiento de los niveles de servicio en el Tramo 2: Tarapoto-Rioja, en el que señala, como situación adversa, que el Ositrán viene otorgando al concesionario plazos mayores a los establecidos en el contrato de concesión para subsanar los parámetros de condición insuficiente (PCI) detectados. Asimismo, la CGR señala que ha advertido información inconsistente en los informes de supervisión del supervisor in situ respecto de los defectos reparados por el concesionario, afectando la oportuna restitución de niveles de servicio. Al respecto, Ositrán señala que ha respondido a la CGR que los plazos otorgados para la subsanación de los PCI guardan relación con lo establecido en el Anexo 1 de la adenda 1 del Contrato de Concesión. Asimismo, brindó la información solicitada por la CGR, con la que se evidencia que se actuó conforme a lo previsto en el contrato de concesión y sus adendas. Cabe destacar que no se han afectado los niveles de servicio, ni la transitabilidad de la vía y que el concesionario ha cumplido con subsanar los PCI dentro de los plazos establecidos en el contrato de concesión, afirmó Ositrán. Ositrán informa a la ciudadanía que continuará supervisando el adecuado y oportuno cumplimiento de los contratos de concesión, cautelando en forma imparcial y objetiva los intereses del Estado, inversionistas y usuarios, de conformidad con el marco normativo vigente. Más en Andina: ??? Conoce el cronograma de pagos de sueldos y pensiones en la administración Pública que se aplicará durante el año fiscal 2022. ?? https://t.co/PBt3SxBR5O pic.twitter.com/oDEVEJ1KCU

