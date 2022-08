Ositran advirtió necesidad de rehabilitar pista del aeropuerto de Juliaca

Entornointeligente.com /

En ese sentido, rechazó el informe de la Contraloría sobre el incumplimiento de su función supervisora. El Ositran explicó que en el ejercicio de su función supervisora, durante el periodo enero del 2018 a julio del 2022 evaluado por la Contraloría General de la República, se realizaron 81 actividades de supervisión en el Aeropuerto de Juliaca, de las cuales se han derivado 1415 observaciones referidas a la pista de aterrizaje, como resultado de la supervisión permanente que el Regulador realiza sobre un programa de 43 actividades de mantenimiento. La Contraloría señala que una de estas 43 actividades, la referida al mantenimiento preventivo mensual del pavimento de la pista, no se ha realizado, lo cual es incorrecto, dado que independientemente de la inspección visual diaria de la pista, dicho pavimento es supervisado de manera continua, verificando el desarrollo del mantenimiento mensual a través de la limpieza de objetos extraños (Limpieza de FOD), debido al desprendimiento permanente de la superficie asfáltica, que obedece a un problema estructural que no puede ser solucionado con los tipos de mantenimiento establecidos en el Contrato de Concesión. En efecto, la incorrecta lectura que realizan los funcionarios de la Contraloría de las cláusulas contractuales, pareciera que no les ha permitido advertir la magnitud de las fallas que actualmente presenta la pista de aterrizaje del Aeropuerto de Juliaca, las mismas que responden a un problema de origen, derivado de las filtraciones que se presentan en la pista de aterrizaje y que dada su magnitud no pueden ser solucionados a través de mantenimientos preventivos y/o correctivos. Ositran advirtió de manera oportuna, la necesidad de ejecutar la rehabilitación integral de la pista de aterrizaje, debido a que la pista fue rehabilitada en el año 2001, siendo que el contrato de concesión se suscribió diez años después, en el 2011. Es así como, desde febrero del 2012, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en su condición de Concedente, emitió la instrucción al Concesionario para que la rehabilitación de los pavimentos del Aeropuerto de Juliaca se realice como Obra Nueva, sin embargo, a la fecha aún continúa en proceso la ejecución y aprobación el Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI), a cargo de dichas partes, que permitirá la única solución efectiva que es la rehabilitación integral de dicho pavimento. Ositran desde el 2014 a la fecha, viene reiterando tanto al Concedente como al Concesionario sobre el peligro que implica para las operaciones aéreas la situación detectada. Una vez más, instamos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como Concedente, y a Aeropuertos Andinos del Perú, como Concesionario, a tomar las acciones que correspondan para acelerar la ejecución de la rehabilitación de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac de Juliaca, a fin de cumplir con el principal objetivo del contrato de concesión, que es el de brindar una infraestructura adecuada y un servicio idóneo para los usuarios con toda la seguridad que corresponde. Más en Andina: La @pcmperu señaló que el abastecimiento de gas licuado de petróleo (GLP) en el Perú está garantizado. ?? https://t.co/hhaSjjUcEj pic.twitter.com/0pKZw3spO3

