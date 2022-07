Osiptel participa en la Feria Internacional del Libro

Entornointeligente.com /

Del 22 de julio al 7 de agosto, quienes acudan al stand del Osiptel podrán acceder a plataformas digitales como Checa tu plan , Checa tu equipo móvil , Checa tu internet móvil , Checa tus líneas , entre otras, que promueven el empoderamiento del usuario, a través de información oportuna y confiable. También puedes leer: ¿Sabes que no estás obligado a tener telefonía, cable e internet en paquete? «Con mayor información en manos de los usuarios, hay mejores decisiones para la elección de los servicios que más se ajustan a sus necesidades. Por ello, en esta nueva edición de la FIL realizaremos demostraciones a los asistentes sobre el uso de nuestros servicios en línea», destacó el presidente ejecutivo del regulador, Rafael Muente. Por ejemplo, la herramienta digital Checa tu plan , sistematiza y ordena la oferta de planes tarifarios vigentes, de manera que los usuarios pueden evaluar todos los planes que las empresas operadoras tienen en el mercado y comparar sus características, según lo que necesite, para elegir la opción que más les convenga. Otra plataforma muy requerida es Checa tus líneas , mediante la cual el usuario puede conocer cuántas líneas celulares tiene a su nombre. «En caso que existan servicios móviles prepago registrados a tu nombre que no reconoces haber contratado, tienes derecho a tramitar un cuestionamiento de titularidad; y si te están cobrando por un servicio móvil pospago o control que no recuerdas haber contratado, tienes derecho a presentar un reclamo ante la empresa operadora, bajo el concepto de contratación no solicitada», precisó Muente. A través de Checa tu internet móvil , el usuario puede conocer -mediante gráficos e información dinámica-, los resultados de los indicadores mensuales de velocidad de subida (carga) y bajada (descarga), el tiempo de cobertura, latencia y pérdida de paquetes de datos, correspondientes a las redes de acceso a internet móvil de tecnología 3G y 4G. De esta forma, puede identificar la empresa operadora que cuente con el mejor desempeño en la zona geográfica de su interés y decidir si le conviene mantener o cambiar de operadora, de manera más informada. Libros para todos El stand del Osiptel cuenta con una oferta variada de publicaciones, desde investigaciones y estudios de desempeño, hasta publicaciones sobre la historia de las telecomunicaciones en el Perú. Entre los textos disponibles destacan El Boom de las telecomunicaciones en el Perú , sobre la historia y evolución del mercado; Glosario de Términos de Telecomunicaciones , primer diccionario del sector en la región; y La Magia del Internet , que recopila los cuentos ganadores del primer concurso de cuentos sobre telecomunicaciones convocado por el organismo regulador entre estudiantes de tercero, cuarto y quinto de año de secundaria del país. La Feria Internacional del Libro de Lima abrirá sus puertas del 22 de julio a 7 de agosto, en el parque Próceres de la Independencia de Jesús María, y tendrá como país invitado a Portugal. Más en Andina: ?? La Feria Internacional del Libro de Lima 2022 vuelve a la presencialidad. Mira la galería completa aquí ?? https://t.co/v0sHAuirn8 #EditoraPerúenlaFIL2022 Stand de Editora Perú ofrece interesantes opciones y grandes ofertas. Foto: ANDINA/Melina Mejía pic.twitter.com/bkE1XfK2Wb

