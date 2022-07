Osiptel: 88.4 % de hogares peruanos cuenta con un teléfono inteligente

Entornointeligente.com /

De acuerdo al estudio, la penetración de los smartphones entre las familias peruanas pasó de 66.3 % en el 2016 a 88.4 % en el 2021, lo que representa un salto de más de 22 puntos porcentuales en apenas cinco años. La tasa de posesión de teléfonos inteligentes en hogares creció en todos los ámbitos, destacándose en el área rural, donde pasó de 39.9 % en el 2016 a 70.3 % en el 2021. En Lima Metropolitana, la tenencia de smartphones creció más de 13 puntos porcentuales en los últimos cinco años, al pasar de 81.2 % el 2016 a 94.6 % el 2021. En tanto, en el denominado Resto Urbano alcanzó al 90.9 % de hogares. «La pandemia generó un cambio en los hábitos de consumo y el rubro de los smartphones no estuvo al margen, observándose un incremento notable en todos los ámbitos debido a la variedad de ofertas y planes ofrecidos por las empresas operadoras», señaló el presidente ejecutivo del Osiptel, Rafael Muente Schwarz. Según variable socioeconómica Esta última edición de la Erestel, aplicada a un total de 15,493 hogares distribuidos en el ámbito urbano y rural del país, entre el 20 de octubre y el 13 de diciembre del 2021, reveló que el crecimiento en la tenencia de smartphones fue mayor en el sector D/E, al pasar de 32.8 % l 2016 a 62 % en 2021, un salto de casi 30 puntos porcentuales. En tanto, la presencia de los teléfonos inteligentes en los sectores A/B y C alcanzó al 90.6 % y 80.2 % de hogares, respectivamente. Por grupos etarios, se observó un incremento considerable en las personas de 12 a 17 años, pasando de 37.8 % el 2016 a 52.1 % el 2021. Otro grupo donde la presencia de smartphones se consolidó fue en las personas de 51 años a más, al llegar al 51.2 %, en tanto que la posesión de smartphones entre las mujeres casi alcanzó el 70 % al final del 2021. Hogares más conectados En cuanto a la convivencia de dispositivos móviles en el hogar, el estudio demostró que al 2021, el 82.2 % de los hogares peruanos cuenta con por lo menos un dispositivo móvil para conectarse a internet, es decir, cuatro de cinco hogares peruanos cuenta con un teléfono inteligente, laptop o tableta. Un salto considerable, teniendo en cuenta que hace cinco años, solo el 69.2 % de hogares peruanos contaba con alguno de estos dispositivos. Según la Erestel, al término del 2021, el 12.7 % de hogares cuenta con tres dispositivos móviles, 35.7 % con dos y 33.8 % con uno, lo que confirma el papel central que cumplieron estos dispositivos para mantenernos conectados en medio de la pandemia por el covid-19. Equipos tecnológicos más populares A pesar de ser el dispositivo tecnológico de mayor crecimiento en los últimos cinco años, el smartphone no pudo arrebatar el primer lugar de las preferencias al televisor, que tiene presencia en el 90 % de los hogares peruanos. Sin embargo, retrocedió más de 3 puntos porcentuales frente a lo registrado el 2016, cuando el 93.8 % de los hogares decía tener un televisor en casa. La pandemia también trajo un incremento importante en la tenencia de laptops y tabletas, con 49.4 % y 17.3 %, respectivamente; así como el marcado descenso en la tenencia de equipos de sonido (60.1 %) y reproductores de DVD y Blue Ray (14.6 %), cuya mejor época parece haber quedado atrás. Los datos arrojados por Erestel adquieren relevancia por tratarse de la única encuesta pública y de libre disponibilidad dedicada exclusivamente al acceso y uso de los servicios públicos de telecomunicaciones en el país, lo que permite generar una visión real y pormenorizada del sector que contribuya a garantizar la calidad de los servicios y el empoderamiento del usuario. Más en Andina: El @MTC_GobPeru continúa impulso al diseño del plan nacional de ciudades inteligentes https://t.co/IKCj4SqQHs En trabajo conjunto con el Ministerio de Infraestructura y Transporte de Corea pic.twitter.com/j0215CoUZV

